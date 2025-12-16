Sommarvikarierande undersköterskor till geriatriken
Stiftelsen Stockholms sjukhem / Undersköterskejobb / Stockholm Visa alla undersköterskejobb i Stockholm
2025-12-16
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stiftelsen Stockholms sjukhem i Stockholm
, Täby
, Upplands Väsby
, Nacka
eller i hela Sverige
Söker du sommarvikariat och vill lära känna Stockholms Sjukhem? Varmt välkommen att söka dig till en av Sveriges största idéburna vårdgivare. Vi bedriver sjukvård och omsorg utan vinstsyfte. Nu söker vi dig som vill arbeta på vår geriatriska enhet på Kungsholmen eller Bromma. Ta chansen - hos oss får du utveckla din kompetens vid sidan av trygga, professionella och erfarna kollegor.
Om rollen
Som undersköterska arbetar du patientnära och utför specifik omvårdnad samt medicintekniska moment såsom;
- Vitalparametrar
- Blodprover
- EKG
- hantering av sår
- stomi och KAD
Du har alltid nära stöd i dina kollegor och chef men arbetets art bygger på att du ska kunna fatta egna beslut och agera självständigt om situationen kräver. Ditt bemötande är mjukt och respektfullt och du har en förmåga att på ett naturligt sätt etablera en god relation till patient och närstående.
Vi söker dig som vill arbeta dag/kväll/natt. I tjänsten ingår helgtjänstgöring.Publiceringsdatum2025-12-16Kvalifikationer
Vi söker dig som är behörig att arbeta som undersköterska vilket innebär att du till sommaren 2026 uppfyller följande krav:
- Undersköterska med intyg om skyddad titel från Socialstyrelsen alternativt undersköterska som kan uppvisa intyg om tillsvidareanställning hos nuvarande arbetsgivare.
- Har minst ett års erfarenhet av slutenvårdsarbete, inom sjukvården, i rollen som undersköterska och van att utföra ovan specificerade arbetsmoment.
- Har goda kunskaper i svenska, tal och skrift.
- Ditt bemötande är mjukt och respektfullt och du har en förmåga att på ett naturligt sätt etablera en god relation till patient och närstående.
Tjänsten är heltid juni - aug men självklart vill vi att du också ska få njuta av sommaren. Därför planerar vi ett schema tillsammans som öppnar upp för fina lediga sommardagar. Önskar du börja arbeta extra redan nu så kan vi erbjuda den möjligheten. Lön och tillträde efter överenskommelse.
Om verksamhetsområde Geriatrik
Vi som arbetar med geriatrisk vård älskar det vi gör!
Genom att skapa en varm och trygg omvårdnad och nära relation till våra patienter och deras närstående så tar vi hand om och fokuserar på hela människan. Arbetet är utmanande, omväxlande och berikande. Ingen dag är den andra lik. Vår geriatriska verksamhet på Stockholms Sjukhem består totalt av 154st vårdplatser fördelade på två sajter, båda bedrivs i nyrenoverade lokaler. Vi är en innovativ enhet som arbetar med förbättringsarbete. Hos oss är delaktighet, utveckling och kvalité fokusområden. Du är viktig för oss - tillsammans gör vi skillnad.
Mer information och ansökan
Har du ytterligare frågor om tjänsten så besvaras de av enhetschef Elisabet Föll (Kungsholmen), elisabet.foll@stockholmssjukhem.se
alternativt Charlotte Borglin (Bromma), charlotte.borglin@stockholmssjukhem.se
. Urvalet hanteras löpande med viss fördröjning med anledning av jul- och nyårshelgerna.
Stockholms Sjukhem arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens för att främja att vi är en arbetsplats för alla. Vi har tagit ställning till annonsering, vilket gör att vi inte önskar säljsamtal för ytterligare frågor kring annonsering, rekrytering eller bemanning.
Stockholms Sjukhem är en av Sveriges största idéburna vårdgivare. Vi erbjuder ett brett vårdutbud inom äldreomsorg, rehabilitering, geriatrik och palliativ vård. Att bedriva sjukvård och äldreomsorg är ett stort samhällsansvar och som godkänd universitetssjukvårdsenhet arbetar vi ständigt med forskning, utveckling och utbildning. Hos oss arbetar du i en varm miljö som värdesätter det personliga bemötandet och kännetecknas av värdeorden engagemang, kunskap och omtanke. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stiftelsen Stockholms Sjukhem
, https://www.stockholmssjukhem.se/ Arbetsplats
Stockholms Sjukhem Jobbnummer
9646149