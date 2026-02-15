Sommarvikarierande personliga assistenter sökes!
Särnmark Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2026-02-15
Särnmark är ett av Sveriges äldsta företag inom personlig assistans och grundades av nuvarande ägare i början av 1990-talet. Vi arbetar med utgångspunkt i en tydlig och uttalad värdegrund och vår främsta drivkraft är att skapa de bästa förutsättningarna för en individanpassad personlig assistans utifrån varje persons unika behov. Särnmark har idag över 3500 medarbetare och våra kunder och medarbetare finns över hela Sverige. Särnmarks huvudkontor ligger i Sundbyberg men vi har även kontor i andra delar i Sverige.
Nu söker vi nya vikarier för jobb i Stockholm med omnejd
Vill du ha ett meningsfullt arbete i sommar där du verkligen gör skillnad i en annan människas liv? Nu söker vi engagerade och ansvarsfulla personliga assistenter som kan arbeta under sommaren - med möjlighet att börja introduktion redan under våren.
Om jobbet som personlig assistent
Som personlig assistent arbetar du nära en person med funktionsnedsättning och är ett viktigt stöd i hens vardag. Du hjälper till både i hemmet och vid aktiviteter utanför hemmet. Arbetsplatsen är där kunden befinner sig - hemma, på jobbet eller på fritidsaktiviteter.
Ditt uppdrag är att skapa förutsättningar för kunden att leva sitt liv så självständigt och innehållsrikt som möjligt, utifrån sina egna önskemål och behov.
Arbetsuppgifterna varierar beroende på kundens behov och livsstil. De kan exempelvis innebära:
•
Personlig omvårdnad och hygien
•
Assistans vid förflyttningar
•
Matlagning och hushållssysslor
•
Stöd vid arbete eller studier
•
Följ med på fritidsaktiviteter och sociala sammanhang
I vissa uppdrag kan även mer avancerad assistans förekomma, exempelvis andningsvård eller arbete med personer inom autismspektrum.
Vi söker dig som
•
Är ansvarsfull, lyhörd och engagerad
•
Har lätt för att lära dig nya arbetsuppgifter
•
Är flexibel och kan arbeta dag, kväll, natt (aktiv och jour) samt helg
•
Kan påbörja introduktion under våren och arbeta större delen av sommaren
Tidigare erfarenhet är meriterande men personlig lämplighet är avgörande.
Om anställningen
•
Anställningsform: Intermittent anställning (timanställning vid behov)
•
Lön: Timlön
•
Arbetstider: Varierande - dag, kväll, natt (aktiv och jour), vardag och helg
•
Lön och villkor enligt kollektivavtal Personlig assistans (Vårdföretagarna - Kommunal)
Så ansöker du
Du ansöker genom att klicka på knappen "Ansök" och besvara ett antal urvalsfrågor. Bifoga ditt CV - personligt brev behövs inte.
Urval och intervjuer sker löpande under våren, så vänta inte med din ansökan.
Varmt välkommen med din ansökan!
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna styrka att du har ett permanent uppehållstillstånd i Sverige för att kunna få anställning i Särnmark.
Om du söker arbete som personlig assistent hos en vuxen kund behöver du kunna uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret.
Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Om du söker arbete som personlig assistent hos ett barn som är under 18 år behöver du också kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan du får börja arbeta.
Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Individuell lönesättning.
Sista dag att ansöka är 2026-03-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Särnmark Assistans AB
(org.nr 556506-3772), http://www.sarnmark.se Jobbnummer
9743240