Sommarvikarier till vårt lager
2026-02-27
Flint Group manufactures and markets an extensive portfolio of conventional and energy curable inks, printing plates for flexo and letterpress, sleeve systems for flexographic applications, pigments and additives for use in inks and other colorant applications, printing blankets, sleeves and pressroom chemicals for offset printing. We offer our customers a unique portfolio of system solutions and technical service. New products are jointly developed together with customers and partners.
The company is the number one or number two supplier in every major region it serves. Flint Group operates more than 100 facilities, in 38 countries worldwide and employs approximately 5.000 people.
Professionella och motiverade medarbetare är en avgörande faktor i vår framgång.
Vi söker nu sommarvikarier till vårt lager i Trelleborg under perioden juni till augusti.
Tjänsterna innefattar att packa färdigt gods till våra kunder samt märka och packa halvfabrikat och färdigvaror. För dig som tycker att det skulle vara spännande att prova på att arbeta i en traditionell industriell miljö kan det här vara chansen att få uppleva detta!
Vi jobbar i fasta skift vilket betyder att du kan komma att placeras antingen på dag, kväll eller natt. Tidigare erfarenhet från arbete inom lager är starkt meriterande och du bör ha god fysik. Det är nödvändigt med truckkort (A) innan anställning, samt för vissa tjänster B-körkort. Vänligen ange tydligt i din ansökan om och i så fall vilka truckkort/körkort du har.
Vi värdesätter noggrannhet, samarbetsförmåga, prioriteringsförmåga och flexibilitet. Stor vikt läggs även vid att du är organiserad och har ett positivt synsätt.
Vi tror på mångfald, och välkomnar således alla typer av sökande oavsett exempelvis kön och etnisk bakgrund.
Intresserad?
Skicka din ansökan till oss senast 2026-03-20.
