Sommarvikarier Till Vård Och Omsorg -
Es Hemservice AB / Undersköterskejobb / Sundsvall Visa alla undersköterskejobb i Sundsvall
2026-03-07
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Es Hemservice AB i Sundsvall
ES Hemservice är en privat utförare av hemtjänst och har kontor i Stöde och Matfors. Är du vår nya kollega? Vill du ha ett sommarjobb som har betydelse för andra?
Uppdragsbeskrivning
Nu söker vi undersköterskor till sommarvikariat inom äldreomsorg. Vill du vara med och bidra till en mer jämlik vård och omsorg? Läs då mer om arbetet nedan och lämna ditt intresse så snart som möjligt.
Om rollen
Hemservice söker dig som är utbildad undersköterska med erfarenhet till arbete inom äldreomsorg i Stöde och Matfors. Arbetet består i huvudsak av vård- och omvårdnadsarbete med tillhörande sysslor. Du kommer även aktivt arbeta som omsorgskontakt och med genomförandeplaner samt social dokumentation. Du ska kunna arbeta både självständigt och i samverkan med andra i arbetslaget.
Du ska utan svårigheter kunna uttrycka dig på svenska i både tal och skrift. Vi ser gärna att du även har mycket god samarbetsförmåga, hög ansvarskänsla samt är flexibel. Du bidrar med positiv energi till arbetsplatsen och är lösningsorienterad.
Det är meriterande om du har erfarenhet av vård- och omsorgsarbete. Att du tar initiativ, samarbetar bra med andra och tar ansvar för dina arbetsuppgifter är en självklarhet. Du ska också vara lyhörd och ha förmågan att sätta dig in i andras perspektiv eller situation. Det är även meriterande om du kan arbeta under semesterperioden. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Uppdrag och period
Uppdraget avser perioden juni - augusti, med chans till förlängning.
Tillträde enligt överenskommelse. Sysselsättningsgraden är 100% och schemat varierar mellan dag, kväll och helg. Vikariatet avser 6st tjänster och delas på vikariat iMatfors och Stöde. Publiceringsdatum2026-03-07Kvalifikationer
Erfarenhet av äldreomsorgen
B-körkort
Behärska det svenska språket flytande i ord och skrift
Urval sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
E-post: info@eshemservice.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sommarjobb EsHemservice". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare ES Hemservice AB
(org.nr 556991-1398)
ÅkerstaV.2 (visa karta
)
864 32 MATFORS Arbetsplats
ES Hemservice Matfors Jobbnummer
9783214