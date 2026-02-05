Sommarvikarier till Järfälla kommuns hemtjänst
Järfälla kommun, Stöd i Ordinärt boende / Undersköterskejobb / Järfälla Visa alla undersköterskejobb i Järfälla
2026-02-05
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Järfälla kommun, Stöd i Ordinärt boende i Järfälla
Vill du jobba i sommar och göra skillnad för Järfälla kommuns invånare?Vi söker sommarvikarier som kan arbeta i sommar inom vår hemtjänst, med tidig uppstart och introduktion under våren.
Stöd i ordinärt boende är kommunens utförare av hemtjänst med uppgift att utföra stöd- och hjälpinsatser till äldre personer. Enheten erbjuder sina brukare personlig service och omvårdnad av hög kvalité dag, kväll och natt året om. Trygghet, värdighet och kontinuitet är viktiga hörnstenar i vårt arbete. Enheten är uppdelad i följande områden: Jakobsberg, Viksjö, Kallhäll och Barkarby. Vi har natt- och larmpatrull och ett specialiserat demensteam.
Säkra ditt sommarjobb redan nu!Publiceringsdatum2026-02-05Arbetsuppgifter
I rollen som vikarie inom vår hemtjänst är dina arbetsuppgifter att ta hand om våra medborgare och ge den bästa vård och omsorgen anpassad efter individens behov. Arbetet med människor är viktigt, sprider glädje, kunskap och ger speciella möten.
Arbetet går ut på att utföra beviljade insatser främst i kundens hem och den ena dagen är den andra ej lik. Uppgifterna kan variera mellan serviceinsatser som städ och tvätt, omvårdnad med personlig hygien, vardagliga rutiner som på- och avklädning, men också ledsagning där du följer med brukaren på ett bokat möte eller aktivitet. Vi har den enskildes behov, intressen och förutsättningar i centrum. Då arbetet utförs i brukarens hem är det viktigt att kunna anpassa sig därefter. Rökning och husdjur kan förekomma i vissa hem.
Dina arbetsdagar kan variera och några av dina arbetsuppgifter kan vara att:
* Städa och laga mat
* Hjälpa till med toalettbesök/dusch
* Hjälpa till vid förflyttningar
* Dokumentera
* Vara ett socialt sällskap och stödja kundenKvalifikationer
Vi lägger stort fokus på personlig lämplighet och att du har ett engagemang för äldre. Du förväntas ta fullt ansvar för de insatser som ska göras under ett arbetspass. Vi behöver dig som är trygg i dig själv och kan hantera fler bollar i luften. Du behöver vara serviceinriktad ut i fingertopparna och även självgående och ha förmåga att samarbeta med medarbetare, kunder och anhöriga.
Vi söker dig som har:
• erfarenhet inom vård och omsorgsyrket
• B-körkort och kan cykla
• mycket goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
• goda datorkunskaper
Det är meriterande om du tidigare:
• har en undersköterskeutbildning (skyddad titel), vårdrelaterad utbildning eller liknande
• arbetat inom hemtjänsten
• har kunskaper i dokumentation inom SoL,
• arbetat i LifeCare Mobil Omsorg, Phoniro eller annat tidmätningssystem tidigare.
• kan det finska språket då Järfälla är ett finskt förvaltningsområde
Du behöver även ha fyllt 18 år för att kunna jobba inom vår hemtjänst.
Varmt välkommen med din ansökan.
ÖVRIGT
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på länken nedan!
Järfälla kommun arbetar med en kompetensbaserad rekryteringsprocess för en fördomsfri rekrytering. Vi på Socialförvaltningen arbetar tillsammans oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder. Olikheter berikar och möjliggör utveckling för alla framåt!
Vi genomför begränsade bakgrundskontroller för slutkandidaterna vid detta anställningsförfarande. I denna rekrytering räknas alla sökanden som potentiella slutkandidater. Bakgrundskontroller genomförs endast i den utsträckning det är relevant för den aktuella tjänsten. Vi insamlar muntligt och skriftligt samtycke. För mer information om hur vi arbetar med bakgrundskontroller, se www.jarfalla.se/bakgrundskontroller
Intervjuer sker löpande. Vi jobbar utifrån verksamheternas behov och tillsätter därefter. Vi har både digitala och fysiska intervjuer och kontaktar kandidater via angiven mail/mobil.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C304566". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Järfälla kommun
(org.nr 212000-0043), http://www.jarfalla.se/jobbaijarfalla Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Järfälla kommun, Stöd i Ordinärt boende Kontakt
Rekryteringssamordnare
Camilla Kjäll rekrytering.soc@jarfalla.se Jobbnummer
9726214