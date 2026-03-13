Sommarvikarier till avfallsinsamlingen
2026-03-13
, Smedjebacken
, Ljusnarsberg
, Fagersta
, Säter
Söker du ett aktivt och fysiskt jobb och gillat att leverera service med kunden och miljön i fokus? Då kan detta vara jobbet för dig!
Nu söker vi sommarpersonal till vår insamlingsenhet. Publiceringsdatum2026-03-13Dina arbetsuppgifter
Ditt huvudsakliga uppdrag är att hämta avfall enligt fastställda körlistor hos våra villa- och fritidshuskunder och i flerbostadshus i Ludvika och Smedjebackens kommuner. Du utför arbetet med hjälp av systemstöd i fordonsdatorn där samtliga tömningar och eventuella avvikelser registreras.
I arbetsuppgifterna ingår även administrativa uppgifter som att rapportera fel och brister. Du sköter underhåll av återvinningsfordonen som exempelvis mindre reparationer, smörjning samt tvätt in- och utvändigt och kontrollerar också alla säkerhetsfunktioner.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Du har relevant utbildning eller erfarenhet av lastbilskörning.
Körkort med C-behörighet, giltigt yrkeskompetensbevis (YKB) och digitalt förarkort.
I övrigt behärskar du det svenska språket i tal och skrift och har god datorvana. Arbetet är fysiskt krävande och du behöver därför ha god fysik.
Tidigare erfarenhet inom yrkesområdet och intresse för tekniskt arbete med fordon är meriterande. Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har viljan och förmågan att leverera god service och bemöta våra kunder på ett trevligt och professionellt sätt. I arbetet kommer du att träffa många av våra kunder och är därmed vårt ansikte utåt.
Då vi arbetar nära varandra i arbetsgruppen är det viktigt att du har lätt för att samarbeta, är flexibel och har viljan att stötta och hjälpa dina arbetskamrater. Du hanterar stressade situationer på ett lugnt och metodiskt sätt och är ett gott föredöme i trafiken.
Vidare är du noggrann och ansvarstagande. Du tycker också om att arbeta praktiskt och lösa tekniska problem med fordonen.
Våra värdeord är ärlig, öppen, nyfiken, delaktig och professionell. De vägleder oss i det vi gör och hur vi gör det och kommer även att fungera som kompass för dig i ditt uppdrag. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.
Anställningsvillkor
Tidsbegränsad anställning på heltid. Arbetstid måndag till fredag 06.00 - 14.10, även helgdag som infaller under måndag till fredag. Du utgår från Björnhyttans avfallsanläggning i Ludvika.
Tillträde enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 12 april 2026. Urval och intervjuer sker löpande.
Skicka din ansökan i form av ett personligt brev och cv via e-post till jobb@wbab.se
Skriv: "Semestervikariat Insamlingen" i ämnesraden.
WBAB strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar.
Vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Dina ansökningshandlingar kommer vi att spara under pågående rekryteringsprocess och radera efter avslutad rekrytering.
Välkommen med din ansökan!Övrig information
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt mediesäljare och liknande.
Kort om oss
WBAB är ett kommunalt bolag som ansvarar för vatten, avlopp, avfall och återvinning i Ludvika och Smedjebackens kommuner. Vi är cirka 85 anställda och vårt uppdrag är att säkerställa en trygg, serviceinriktad, effektiv och hållbar verksamhet. Hos oss är du med och gör skillnad!
E-post: jobb@wbab.se Arbetsgivarens referens
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wbab Wessmanbarken Vatten & Återvinning AB
Wbab, Björnhyttans Avfallsanläggning Kontakt
Affärsområdeschef Återvinning
Roger Olsson roger.olsson@wbab.se 0240-309 03 Jobbnummer
