Sommarvikarier till Äldreboende/Korttids
Bodens kommun, Socialförvaltningen / Undersköterskejobb / Boden
2026-01-26
, Luleå
, Älvsbyn
, Piteå
, Kalix
Bodens kommun, Socialförvaltningen i Boden
Hos Bodens kommun blir du en del av samhällsutvecklingen och arbetar med lösningar för en hållbar framtid. Du möts av stöd, förtroende och möjlighet att växa - tillsammans med engagerade kollegor.
Vi tror på att våga prova nytt och erbjuder trygga villkor samt ett meningsfullt arbete, både i din yrkesroll och som människa.
Läs mer om vad vi erbjuder på www.boden.se/jobbaiboden
Till Äldreboenden och korttids söker vi ett antal vikarier till sommaren 2026. Det finns goda möjligheter att fortsätta att arbeta som timvikarie efter sommaren om du skulle önska det.
Välkommen in med din ansökan!Publiceringsdatum2026-01-26Arbetsuppgifter
Inom Äldreboende och Korttidsboende arbetar du som Undersköterska eller Vårdbiträde. Exempel på arbetsuppgifter är att stötta brukaren med hygien, påklädning, iordningställa måltider och vård- och omsorgsuppgifter. Vid korttidsboendet kan det tillkomma arbetsuppgifter inom rehabilitering och växelvård.Kvalifikationer
Du ska vara minst 18 år och det är meriterande om du har en utbildningsbakgrund från omvårdnadsprogrammet eller motsvarande, alternativt om du har arbetat inom vården tidigare.
Meriterande om du har kunskap och erfarenhet av medicinhantering och har haft medicindelegering.
Som person vill vi att du är flexibel, lyhörd för andras behov, noggrann, serviceinriktad, lösningsfokuserad och har ett bra bemötande. Du har även lätt för att samarbeta med chef, kollegor och andra yrkeskategorier och du kan arbeta lika bra självständigt som i grupp. Under ditt arbetspass har du det yttersta ansvaret för att brukarna får en säker och trygg omvårdnad.
Goda kunskaper i svenska språket krävs, både i tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Om du blir aktuell för anställning erbjuds du introduktion.
ÖVRIGT
Boden är en modern småstad i hjärtat av den gröna omställningen. Här bygger vi framtidens samhälle med hållbara lösningar för boende, företagande och vardag. Kommunen spelar en viktig roll i regionens utveckling, med närhet till både stad, natur och två älvdalar. Det vi kallar närhetsliv.
Som medarbetare hos oss blir du en del av ett samhälle i tillväxt. Vi erbjuder en miljö där du kan växa i din roll, där idéer uppmuntras och där du gör skillnad, för både människorna här och för framtiden.
När du söker jobb hos oss:
* Använd vårt e-rekryteringssystem för en trygg och rättvis process
* Du omfattas av kollektivavtal och får tillgång till friskvårdsbidrag och friskvårdstimme
* Kontakta den person som anges i annonsen om du har frågor
* Vi arbetar aktivt för mångfald och en jämn köns- och åldersfördelning
* Vi har rökfri arbetstid
* Vår hälsoportal erbjuder aktiviteter och inspiration för ett hållbart arbetsliv
* Följ oss på Facebook och Instagram för aktuella nyheter och inspiration
Vid alla nyanställningar måste ett utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister lämnas in. Observera att det inte får vara öppnat när vi tar emot det. För att underlätta hanteringen av din ansökan kan du själv i förväg begära ett utdrag (Kontroll av egna uppgifter), se länk viahttps://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/ Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C301043". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bodens Kommun
(org.nr 212000-2767) Arbetsplats
Bodens kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef, Kompetensförsörjningsenheten
Emma Johansson 0921-620 88 Jobbnummer
9703175