Sommarvikarier sökes till Hägerstenslotsen
2026-02-08
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Arbetsuppgifter
• Dag Lots - Jobbet är 06-15 dagtid måndag till fredag. Du startar din dag söder om Stockholm Hägersten och avslutar dagen där.
• Spetsbyten - Jobbet startar på ef/kväll måndag till lördag morgon* Du startar söder om Stockholm Hägersten och avslutar dagen där.
Är du intresserad av att jobba som chaufför? Då har vi den perfekta möjligheten för dig! Välkommen med din ansökan.Profil
Vad söker vi efter?
• Körkort är ett krav CE.
• Yrkeskompetensbevis YKB, tung lastbil samt
Förarkort för digital färdskrivare
• Du är expert på tids passning, hellre 10 minuter tidig än 2 minuter sen.
• Du är alltid ansvarstagande och organiserad.
• Du är redo att anta nya utmaningar och bidra till teamets framgång. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-10
vi tar endast emot ansökningar via mail,
E-post: jobbansokan@hagerstenslotsenab.se Arbetsgivarens referens
