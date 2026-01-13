Sommarvikarier sökes till Demensteamet!
2026-01-13
Kungälvs kommun söker dig som vill göra skillnad! Vi behöver professionell och motiverad personal för att leverera välfärdstjänster med hög kvalitet. Här går engagemang och professionell service hand i hand samtidigt som du är med och påverkar människors vardag och samhället i stort. En bra arbetsplatskultur och stöd för din personliga utveckling är viktigt för oss. Din insats räknas!
Lockas du av att ha ett meningsfullt arbete där du får arbeta nära människor? Då passar du hos oss!
Vi har påbörjat sommarrekryteringen till Demensteamet.
Vi söker dig som vill arbeta på schema. Det finns även möjlighet att få arbeta kvar efter sommaren.
På Demensteamet har du ett meningsfullt, social och omväxlande arbete. Demensteamet är en hemtjänstgrupp som stöttar brukare med kognitiv svikt (demens). Du träffar brukare i deras hem och arbetar utifrån deras individuella behov. För att du ska få en trygg start på din nya arbetsplats genomgår du en introduktion.
Kungälvs kommun erbjuder månadsanställning för alla sommarvikarier som jobbar mer än fyra veckor. Detta innebär att du får garanterade arbetspass, ett färdigt schema och lönen utbetalad samma månad. Dessutom arbetar vi med 37-timmars vecka som heltidsmått dag/kväll.
Period
- Vecka 24-34
- Arbetstider: dag/kväll
- Tjänstgöring varannan helg
För mer information om att jobba i vården gå gärna in på nedan länk:https://go-care.se/sommarjobbDina arbetsuppgifter
Du ger stöd i vardagen, allt ifrån personlig hygien och social samvaro till aktiviteter och ledsagning. Du har även delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter utifrån brukarens behov.
Hos oss arbetar du både självständigt och i team. För att kunna arbeta i Demensteamet behöver du känna dig bekväm med bilkörning. Arbetet kräver att du har läkemedelsdelegering, vilket du får efter godkänd utbildning inom ramen av din introduktion.KvalifikationerKvalifikationer
- Du har fyllt 18 år.
- God fysisk förmåga.
- B-körkort.
- Mobilt Bank-id eller Freja-id
- Goda kunskaper i svenska språket både muntligt och skriftligt.
- Goda kunskaper i mobil- och datoranvändning.
- Kan ta emot delegering av hälso-och sjukvårdsinsatser.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Vi söker dig som har en helhetssyn, är samarbetsinriktad, strukturerad och empatisk. Du trivs med att hantera högt tempo på ett tryggt sätt. Det är även viktigt att du har ett stort intresse för att arbeta med människor.
Meriterande:
- Påbörjad utbildning till undersköterska eller liknande vårdutbildning.
- Tidigare erfarenhet av arbete inom vård och omsorg.
- Erfarenhet av kognitiv svikt (demens).
Hur ser vår rekryteringsprocess ut?
- Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden utifrån verksamheternas behov.
- Du behöver ange två chefsreferenser, varav en ska vara din nuvarande eller senaste chef. Har du haft ett eller inget arbete tidigare? Då kan du lämna annan relevant referens, till exempel arbetsledare eller lärare. Ta kontakt med dina referenter innan du lägger in kontaktuppgifter till dem.
- Om du tidigare har varit anställd inom Kungälvs kommun kommer vi att kontakta dåvarande chef för att ta interna referenser som en del av vår rekryteringsprocess.
- För dig som inte är medborgare inom EU/EES-området krävs arbetstillstånd, detta gäller inte dig som har permanent uppehållstillstånd. Arbetstillståndet ska uppvisas vid intervjutillfället.
I Kungälvs kommun värdesätter vi mångfald och inkludering - hos oss är olikheter en styrka.
Varmt välkommen med din ansökan!Övrig information
- Ansökan tas endast emot digitalt via kungalv.varbi.com
- Betyg/intyg lämnas på begäran eller vid en eventuell intervju.
- Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten ej behöver tas i anspråk av befintlig personal på grund av övertalighet eller annan orsak.
- Urvalsprocessen sker löpande under ansökningstiden.
- Vi använder oss av digitala verktyg och i arbetet kan du komma att behöva använda dig av e-legitimation.
- Innan eventuell anställning kräver vi att giltigt identitetskort där medborgarskap framgår samt giltigt arbetstillstånd uppvisas.
- Provanställning kan komma tillämpas enligt kollektivavtal.
- Inom de verksamheter där arbete med barn förekommer kräver arbetsgivaren in utdrag ur belastningsregistret innan tillsättning av tjänsten.
- Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
- Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
- Kungälvs kommun har upphandlade avtal.
- Testning kan förekomma i rekryteringsprocessen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/10". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungälvs kommun
(org.nr 212000-1371) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kungälvs kommun, Trygghet och Stöd Kontakt
Mathilda Hellström 0303-238694 Jobbnummer
