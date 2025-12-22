Sommarvikarier Skaraborgs Allehanda
Om Erna Media
Skaraborgs Allehanda, SLA, är det dominerande nyhetsmediet i östra Skaraborg med redaktion i Skövde och lokalredaktioner i Tibro, Hjo och Karlsborg.
Vi befinner oss i en expansiv fas där vi satsar hårt på lokal journalistik med ett stort digitalt fokus.
Vi har på senare år förstärkt redaktionen med ytterligare fyra reportertjänster.
SLA ingår i Erna Media AB som är ett bolag inom Erna-koncernen som har en tydlig strategi för tillväxt de kommande åren. Inom koncernen driver vi verksamheter inom lokaljournalistik, marknadsföring, distribution och fastighetsförvaltning. Vi finns i Skaraborg, Dalsland och Värmland.
Kärnan i vår verksamhet bygger på vårt samhällsuppdrag att stärka demokratin och stå som försvarare av den oberoende journalistiken. Vi bidrar till ett inkluderande samhälle där alla får vara delaktiga. Vårt starkaste hållbarhetsverktyg är journalistiken, där våra redaktioner dagligen arbetar med att bevaka och engagera sig i frågor som berör yttrandefrihet och andra hållbarhetsrelaterade frågor.
Om rollen
Vi kan utlova en spännande och utvecklande sommar i Skövde med omnejd! Som sommarvikarie får du ta mycket ansvar och har samtidigt stöttning av rutinerade medarbetare.
Semesterperioden hos oss är under veckorna 26-33. Längden på vikariaten ser lite olika ut och vissa sommarvikariat kan börja tidigare. Vi söker:
• Allmänreportrar till huvudredaktionen i Skövde.
• Sportreporter till huvudredaktionen i Skövde.
• Lokalredaktörer till våra lokalredaktioner.
Om dig
Vi söker i första hand dig som är utbildad journalist, eller som utbildar dig till journalist just nu och är på jakt efter ett spännande och utmanande sommarjobb. Tjänsterna är på heltid under den aktuella perioden, och tjänsterna innehåller arbete på kvällar och helger. B-körkort är ett krav.
Frågor?
Adam Jönsson, Chefredaktör, 0500-46 75 55, adam.jonsson@sla.se
Thomas Hagström, Nyhetschef, 0500-46 75 80, mailto:thomas.hagstrom@sla.se
Jan Larsson, Sportchef, 0500-46 75 33, mailto:jan.larsson@sla.se
Anneli Malm facklig representant SJF, 0500-46 75 22 mailto:anneli.malm@sla.se
