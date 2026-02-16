Sommarvikarier Scania Luleå
2026-02-16
Scanias ambition är att vara ledande i skiftet mot hållbara transportlösningar. Scania Luleå är en viktig del i den resan och är med och utvecklar framtidens produkter och tillverkningsmetoder. Vi skapar lösningar som är livskraftiga idag samtidigt som vi utvecklar morgondagens elektrifierade och uppkopplade transportlösningar. Trivsel, stolthet, engagemang och ansvarstagande är ord som beskriver hur det är att arbeta hos oss.
Nu har du möjligheten att sommarjobba hos oss och få en inblick i hur det är att arbeta i vår produktion. Scania Luleå är centrum för Scanias tillverkning av bakaxlar och chassikomponenter.
Vad innebär sommarjobb hos oss?
Som sommarvikarie hos oss arbetar du som operatör i våra moderna produktionsflöden. På avdelningen för bakaxelbryggor arbetar du antingen med bearbetning eller svetsning av bryggor.
På Chassi och sidobalk arbetar du exempelvis med ytbehandling av chassikomponenter eller sidobalkar. I våra svetsprocesser använder vi ett flertal olika svetstekniker men merparten av svetsningen utförs i robotceller. Som sommarvikarie ansvarar du och ditt team för att våra produktionsflöden löper på med hög effektivitet och kvalitet. Du trivs med att arbeta utifrån givna instruktioner, standardiserade arbetssätt och har högt säkerhetstänk.
Anställningen är tidsbegränsad och gäller under perioden juni-augusti enligt överenskommelse. Produktionen har semesterstängt under 4 veckor (29-32) och under tiden är du som sommarvikarie ledig utan lön. Alla våra tjänster innebär skiftgång vilket inkluderar nattarbete. Scania förser dig med information och utbildning för ditt arbete.
För dig som är student och är intresserad av att skriva ditt examensarbete hos oss, oavsett inriktning, ser vi det som en fördel att du har arbetat eller sommarjobbat hos oss och är bekant med produktionen och organisationen.
Vi söker
På Scania är teamet vår största drivkraft och därför söker vi dig som är en lagspelare, kommunikativ och som är noggrann i ditt arbete. Du har ett intresse för produktionsverksamhet och vill bidra till en god kultur och arbetsmiljö på skiftlaget. Vi ser också att du tar stort ansvar, är engagerad i dina arbetsuppgifter och drivs av att skapa resultat - både för dig själv och för teamet.
Det viktigaste för oss är din inställning och ditt driv - vi lär dig resten!
Grundläggande krav är att du har godkända betyg i matte, svenska och engelska på gymnasial nivå samt behärskar svenska språket i både tal och skrift. För anställning inom produktionen krävs det att du är minst 18 år gammal. Innan du påbörjar ditt sommarjobb krävs en dags introduktion vilken kommer att förläggas innan ditt sommarjobb startar. Den dagen är obligatorisk.
Det är meriterande om du har:
tidigare erfarenhet av produktion eller industriarbete
svetskompetens och/eller skärande bearbetning
truck (B1-B3) och/eller traverskort
Utbildning inom relevant område, till exempel industritekniska programmet, teknikprogrammet, ingenjörsstudier eller motsvarande YH-utbildning ser vi som önskvärt.
Ansökan
Din ansökan ska innehålla CV, personligt brev och betygskopior. Tjänsterna tillsätts löpande under ansökningsperioden så vänta inte med din ansökan!
Sista ansökningsdag är 2026-03-31
Vid frågor kring sommarvikariat eller rekryteringsprocessen kontakta People & Culture Business Partners Marina Lugnet, marina.lugnet@scania.com
eller Erika Anderson, Erika.Anderson@scania.com
Scania i Luleå är centrum för Scanias tillverkning av bakaxlar och chassikomponenter med ca 650 medarbetare. Som anställd på Scania erbjuder vi förutom goda karriär- och utvecklingsmöjligheter i vår internationella koncern många förmåner som exempelvis personalbil, årlig bonus, tjänstepension och flexibel arbetstid. Läs mer om vårt företag och våra förmåner på vår hemsida https://www.scania.com/lulea/sv/home.html Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
