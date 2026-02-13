Sommarvikarie till vårt kontor i Piteå
2026-02-13
Är det något vi på Sparbanken Nord gör så är det att arbeta för att den plats vi och våra kunder kallar här ska bli ännu bättre. Det gör vi via vårt samhällsengagemang där projekt, idéer och visioner blir verklighet och skapar värde för många människor.
Nu söker vi en sommarvikarie till vårt kontor i Piteå. I arbetsuppgifterna ingår det att vara bankens ansikte utåt, möta och göra skillnad för människor och ge service i världsklass. Dina arbetsuppgifter blir bland annat att hjälpa kunder med deras behov av banktjänster, samt att ge vägledning och stöd med digitala tjänster. Vi lovar dig ett omväxlande och utvecklande arbete där du kommer att lära dig nya saker varje dag.
Vem är du? Som person är du ansvarstagande, har god kommunikativ förmåga och är noggrann. Kanske har du jobbat inom handeln eller något annat yrke som har gjort dig duktig på kundservice och bemötande. Eller så studerar du kanske en ekonomisk utbildning. Men det allra viktigaste är din inställning, din vilja och ditt engagemang. Och att du vill vara en del av Sparbanken Nord.
Sommarvikariatet är på heltid dvs. 38,5 h/vecka. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
