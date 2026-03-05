Sommarvikarie teamsamordnare
2026-03-05
Söker du ett roligt och omväxlande arbete i en utvecklande miljö? Trivs du med att organisera och planera? Då är du varmt välkommen att söka tjänsten som vikarierande teamsamordnare hos oss sommaren 2026.
Ditt uppdrag
Vi erbjuder ett stimulerande och omväxlande arbete. Arbetsuppgifterna innefattar flera områden som samordning, planering, bemanning samt administration. Arbetstiden är 40 timmar per vecka och är förlagd dagtid, måndag - fredag 06.30-15.30.
I rollen som Teamsamordnare är du ett viktigt stöd till enhetschefen och en betydelsefull samverkanspartner med undersköterskor, vårdbiträden och omvårdnadsbiträden i planeringen av upplägget för dagsscheman till brukarna. Den främsta prioriteringen i uppdraget är att säkra planeringen i förhållande till brukarnas beviljade insatser med fokus på ekonomiska och hälsomässiga aspekter. Som stöd till enhetschef och medarbetare har du ansvar för anställnings- och behörighetsadministration, inköp, utbildningar, möten, uppföljningar samt utvecklingsarbeten.
Du har kontakt- och samarbetsytor inom och utanför den egna organisationen, bland annat med kollegor, brukare, anhöriga, hemsjukvården samt bistånds- och avgiftshandläggare. Du behöver känna dig trygg i att prata inför en grupp.
Beskrivning av arbetsplatsen
Var med och skapa ett framgångsrikt Söderhamn! I sektor Välfärd fokuserar vi på vuxna personer över 20 år. Sektorn samlar de verksamheter och kompetenser som tillsammans har störst påverkan för att stärka vuxna och äldres egna resurser så att det kan leva ett så meningsfullt och självständigt liv som möjligt under livets alla faser. Här arbetar cirka 1100 medarbetare som möter människor i olika livssituationer genom sina yrkesroller inom exempelvis vård- och omsorgsboende, hemtjänst, hemsjukvård, LSS-boende, socialpsykiatri, beroendecenter och försörjningsenhet.
Din kompetens
Du har en 3-årig gymnasieutbildning eller äldre utbildning som är jämförbar, gärna inom vård- och omsorg.
Som person ser du möjligheter, tar gärna egna initiativ samt delar med dig av dina kunskaper och erfarenheter till kollegor. Du har ett positivt förhållningssätt till ditt arbete, är intresserad och nyfiken samt visar omdöme vid uttalanden och i ageranden. Du kan göra avvägningar och prioriteringar och väga samman komplex information. Vidare kan du arbeta självständigt och ta ansvar för att lösa arbetsuppgifter och problem som saknar givna lösningar.
För att lyckas i rollen behöver du kunna möta varje individs behov och har lätt att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du bör vara flexibel då förändringar sker dagligen. Då vi arbetar i team är det viktigt att du har lätt att samarbeta och du är en kommunikativ person som kan lyssna och anpassa ditt sätt att kommunicera. Det är viktigt att du som söker behärskar det svenska språket i både tal och skrift. Slutligen har du en god pedagogisk förmåga och förståelse för människors olika förutsättningar att ta till sig kunskap.
Det är meriterande om du har utbildning inom exempelvis administration, IT, logistik, bemanning eller schemaläggning.
Vi ser gärna att du har god datorvana och det är positivt om du har tidigare erfarenhet av systemen Life care, Medvind och kunskaper i Officepaketet.
B-Körkort är ett krav.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
Välkommen med din ansökan!
Vi erbjuder
Att du mår bra är viktigt för oss! Söderhamns kommun arbetar aktivt med hälsa, friskvård och arbetsmiljö. Hos oss har du friskvårdsbidrag och tillgång till gym. För oss är det också viktigt att det finns en balans mellan arbete och fritid och vi är måna om att våra medarbetare får chans till den återhämtning de behöver. Läs mer om några av våra förmåner: https://www.soderhamn.se/underwebbar/jobba-hos-oss/formaner-och-fordelar.html
I skärgårdskommunen Söderhamn - där Hälsingland möter havet, tänker vi nytt och stort. Vi har viljan att växa till 28 000 invånare och utgår varje dag från Söderhamnarna och deras behov när vi formar och utvecklar vår verksamhet. Tillsammans gör vi skillnad för individer och samhälle.
Vi använder oss av kompetensbaserad rekrytering för att skapa en inkluderande och rättvis process. Det innebär att vi bedömer kandidater utifrån deras kompetenser, erfarenheter och förmågor på ett jämställt samt jämlikt sätt. Vårt mål är en objektiv rekrytering där alla har samma möjligheter att visa vad de kan bidra med.
