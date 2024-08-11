Sommarvikarie som personlig assistent 11/8-24/8
Humana AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Malmö Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Malmö
2026-08-04
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Vill du arbeta som personlig assistent och bidra till allas lika rätt till ett bra liv?
I rollen kommer du göra skillnad i människors vardag och tillsammans med oss arbeta efter Humanas vision – Alla har rätt till ett bra liv.Publiceringsdatum2026-08-04Om tjänsten
Personlig assistans är en insats enligt LSS (Lagen om stöd och Service till vissa funktionshindrade). I din roll som personlig assistent kommer du huvudsakligen att hjälpa kunden med allt som uppstår i vardagen samt med grundläggande behov. Ditt arbete innebär att värna om kundens självbestämmande och integritet, och bidrar till att vardagen fungerar smidigt. Varje assistans är unikt anpassad utifrån kundens liv och därför kan arbetsuppgifter variera beroende på arbetsplatsen.
Kunden är en man i 50-årsåldern bosatt i Bara. Det är kundens individuella behov som styr arbetsdagen och arbetet kan till exempel vara hjälp vid förflyttning, personlig omvårdnad, träning och kommunikation samt vardagssysslor och aktiviteter i och utanför hemmet.
Vem är du?
Rollen som personlig assistent ställer höga krav på förmågan att skapa goda relationer. Vi söker därför dig som är lyhörd, engagerad och ansvarstagande. Det är även viktigt att du kan ta egna initiativ och se vad som behöver göras. För att trivas som personlig assistent är det viktigt att det finns bra personkemi mellan dig som assistent och kunden.
För tjänsten krävs det att du har:
vill jobba hos en man bosatt i Bara utanför Malmö
kan ta samtliga pass (se nedan)
har goda kunskaper i svenska
har B-körkort och egen bil för att kunna ta dig till boendet i Bara då det är lite dåligt med bussförbindelser
är rökfri under arbetstid
För tjänsten är det meriterande om du:
tidigare erfarenhet av stroke och halvsidesförlamning
tidigare erfarenhet av förflyttningar
skinn på näsan som tacklar livet med humor
är trygg i att stötta i hushållsarbete såsom matlagning, tvätt och städ
är intresserad av att fortsätta tjänsten som timvikarie eller på en fast schemarad efter vikariatet
Stor vikt kommer att läggas kring personlig lämplighet.
Arbetstid, tjänstgöringsgrad och lön
Aktuell anställningsform är "timanställning" vilket innebär arbete vid behov med varierande arbetstider under dag och kväll. Det finns dock 16,5 timmar under vecka 33, 25 timmar under vecka 34 samt 5 timmar under vecka 35.
Vakanta pass under perioden är som följer: 11/8 17:45-20:55 13/8 09:00-14:00 14/8 09:00-14:00 + 17:45-20:55 17/8 09:00-14:00 18/7 09:00-14:00 19/8 09:00-14:00 + 17:45-20:55 20/8 09:00-14:00 24/8 09:00-14:00
Fast timlön enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.
Tillträde omgående (för introduktion) eller enligt överenskommelse.
Vi erbjuder
Hos Humana är det viktigt att både du som assistent och kunden känner er trygga i samarbetet. Därför får du som ny assistent en introduktion som är anpassad både till yrkesrollen och till den kund du ska arbeta hos. Du får även tillgång till relevanta utbildningar och möjlighet att utvecklas i din roll – så att du har goda förutsättningar att trivas och känna dig trygg i ditt arbete. Humana har kollektivavtal, försäkringar och friskvårdsförmån.
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdagen. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på Humana är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år.
Till dig som arbetar inom rekrytering- och bemanningsföretag samt med annonsförsäljning så undanber vi oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
Välkommen med din ansökan!
Vill du veta mer om rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta rekryteringsansvarig:
Josefin Dybdahl josefin.dybdahl@humana.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8169889-2131011". Arbetsgivare Humana AB
(org.nr 556760-8475), https://jobb.humana.se
211 20 (visa karta
)
211 20 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Humana Jobbnummer
10022101