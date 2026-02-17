Sommarvikarie med positiv energi
2026-02-17
Alma Assistans är det engagerade företaget som i samarbete med kunden skapar den personliga assistansen. Vi jobbar nära kunden och vet att goda relationer är nyckeln till en väl fungerande assistans. Vi är verksamma i hela Sverige med huvudkontor i Uppsala och lokala kontor i Gävle, Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Jönköping och Växjö.
Nu söker vi en tillgänglig assistent som har möjlighet att hoppa in vid semestrar hos ordinarie personal i sommar. Vi ser helst att du som söker är kvinna mellan 20 och 50 år. Du ska vara glad och ha positiv energi. Hos kunden jobbar man dygnspass med väntetid mellan 07-22. Det här är en bra tjänst om man studerar och behöver extra inkomst. Välkommen in med din ansökan Ersättning
