Sommarvikarie med positiv energi

Alma Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm
2026-02-17


Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Alma Assistans AB i Stockholm, Solna, Sundbyberg, Huddinge, Botkyrka eller i hela Sverige

Alma Assistans är det engagerade företaget som i samarbete med kunden skapar den personliga assistansen. Vi jobbar nära kunden och vet att goda relationer är nyckeln till en väl fungerande assistans. Vi är verksamma i hela Sverige med huvudkontor i Uppsala och lokala kontor i Gävle, Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Jönköping och Växjö.

Nu söker vi en tillgänglig assistent som har möjlighet att hoppa in vid semestrar hos ordinarie personal i sommar. Vi ser helst att du som söker är kvinna mellan 20 och 50 år. Du ska vara glad och ha positiv energi. Hos kunden jobbar man dygnspass med väntetid mellan 07-22. Det här är en bra tjänst om man studerar och behöver extra inkomst. Välkommen in med din ansökan

Ersättning
Månatlig löneutbetalning

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-17
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Alma Assistans AB (org.nr 556791-9062)

Arbetsplats
Alma assistans AB

Kontakt
Kurt Oterhals
0724018652

Jobbnummer
9746658

Prenumerera på jobb från Alma Assistans AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Alma Assistans AB: