Sommarvikariat undersköterska Brahehälsan Löberöd
Praktikertjänst AB / Undersköterskejobb / Eslöv Visa alla undersköterskejobb i Eslöv
Brahehälsan i Löberöd är en väletablerad och familjär vårdcentral i lantlig miljö där många av våra patienter har varit listade hos oss i generationer.
Vi ligger centralt i Skåne, i Löberöds by i Eslövs kommun. Vi lägger stort fokus vid samarbete, kontinuerlig utbildning och personlig utveckling.
Här är alla viktiga, vi delar med oss och hjälps åt. På så sätt bidrar vi alla till en bra arbetsmiljö där vi trivs och har som mål att ge patienterna den bästa vården. Vi är mycket stolta och glada över vår höga kontinuitet både bland kollegor och patienter.
Vi har ca 8000 listade patienter och runt 35 anställda. Vi tillhör Praktikertjänst vilket innebär att vi har kortare beslutsvägar och fina förmåner.
Arbetsuppgifter
På Brahehälsan Löberöd bedriver vi sedvanlig primärvård med distriktssköterskemottagning,
läkarmottagning, BVC, fysioterapimottagning och psykologmottagning. Vi har tillgång till dietist och arbetsterapeut. Vi har specialistsjuksköterskemottagningar för astma/KOL, diabetes, äldrevård, demens samt bedriver hälsosamtal. Vi har ett dagligt rondsystem.
Som undersköterska på vår vårdcentral arbetar du med varierande och stimulerande arbetsuppgifter. Dina arbetsuppgifterna innebär bland annat provtagning, blodtryck, assistans vid läkarundersökningar och lättare operationer, omläggningar och suturtagning Du kommer att ta EKG, fylla på och hålla i ordning undersökningsrummen och ansvara för förråd. Du kommer att ha ett nära samarbete med engagerad och kunnig personal. Publiceringsdatum2026-03-13Kvalifikationer
Du som söker är utbildad undersköterska. Det är meriterande om du har god vana av arbete inom primärvården och erfarenhet av journalsystemet PMO. Du skall kunna arbeta självständigt men också samarbeta med kollegor och trivas med att arbeta i team. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och samarbetsförmåga
Övrig information
Urvalsprocessen sker löpande så skicka in din ansökan redan idag. I första hand är tjänsten ett sommarvikariat men det är stor chans till förlängning av tjänstgöringen.
Om du har frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta verksamhetschef Chris Johansson; christina.chris.johansson@ptj.se
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Ersättning
