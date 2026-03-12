Sommarvikariat/timanställning Rådans äldreboende
2026-03-12
Vill du ha ett meningsfullt sommarjobb där du gör verklig skillnad - varje dag?
Vi söker engagerade sommarvikarier till vårt särskilda boende Rådan som är beläget i Silverdal i södra Sollentuna, nära Kista.
Hos oss får du ett värdefullt, aktivt och socialt arbete där du får hjälpa våra äldre att känna omtanke, trygghet och livskvalitet. Deras dag är vårt uppdrag!
Om jobbet
Som sommarvikarie på boende hjälper du bland annat våra äldre med:
Personlig omvårdnad
Serviceinsatser (städ och tvätt)
Promenader och social samvaro
Vi söker dig som:
Är ansvarsfull, omtänksam och lyhörd
Är driven och självständig i sitt omvårdnadsarbete men har lätt att samarbeta
Har goda kunskaper i svenska (tal och skrift)
Har erfarenhet från vård och omsorg, (meriterande men inget krav)
Studerar du inom vård, omsorg eller medicin? Perfekt! Men det viktigaste är din inställning och ditt engagemang.
Vi erbjuder:
Ett meningsfullt och omväxlande arbete
Trevliga, kompetenta kollegor och nära stöd från sjuksköterskor, bemanningskoordinator och chefer
Introduktion och handledning
Vikariat/timanställning över sommaren (med möjlighet till fortsatt arbete)
Vill du ha ett aktivt sommarjobb där du sprider trygghet, glädje och värme?
Skicka in din ansökan redan idag - vi intervjuar löpande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Rådan". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare AB Vårdstyrkan i Stockholm
(org.nr 556724-7928), http://www.vardstyrkan.se
Rådanvägen 27 (visa karta
)
191 38 SOLLENTUNA Arbetsplats
Rådans Äldreboende Kontakt
Enhetschef
Anna Nygårds anna.nygards@vardstyrkan.se 08-4735596 Jobbnummer
9794237