Sommarvikariat, larmoperatör med möjlighet till förlängning
Westra Security Group AB / Säkerhetsjobb / Arvika Visa alla säkerhetsjobb i Arvika
2026-03-06
, Eda
, Sunne
, Årjäng
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Westra Security Group AB i Arvika
Om jobbet
Vill du arbeta i en dynamisk miljö där ingen dag är den andra lik? Vi söker engagerade och ansvarsfulla larmoperatörer som vill bli en del av vårt team på larmcentralen i Arvika.
Som larmoperatör är du en nyckelperson i vår verksamhet. Du hanterar inkommande larm och är med och skapar trygghet för våra kunder, ofta i situationer där snabbhet, struktur och gott omdöme är avgörande.
Vi söker sommarvikarier med möjlighet till timanställning eller förlängt vikariat. Larmcentralen är bemannad dygnet runt, året om, vilket innebär arbete på kvällar, nätter och helger.
Hos oss hanteras alla typer av larm, allt från tekniska larm till skarpa inbrotts- och överfallslarm.
I rollen:
Agerar du på inkommande larm enligt fastställda rutiner
Har du löpande kontakt med kunder, polis och väktare
Koordinerar du insatser och säkerställer snabba och effektiva åtgärder
Prioriterar och hanterar du flera ärenden parallellt
Arbetet ställer höga krav på struktur, simultankapacitet och förmåga att behålla lugnet även under press.
Vem är du?
Vi söker dig som:
Trivs med att arbeta med människor
Har lätt för att växla tempo och fokus
Är noggrann, snabb och har lätt för att lära dig nya system
Har ett starkt servicefokus
Kan arbeta metodiskt och följa fastställda rutiner
Det är meriterande om du har erfarenhet som väktare eller har arbetat med larmhantering, säkerhet eller kundservice. Även annan erfarenhet av telefonbaserat arbete och kundkontakt är värdefull.Kvalifikationer
Fullständig gymnasieutbildning
Flytande svenska och god engelska i tal och skrift
God datorvana
Förmåga att arbeta i skift (dag, kväll, natt, helg)
Förmåga att behålla lugnet i pressade situationer
Stark kommunikativ förmåga
För anställning krävs att du blir godkänd av Länsstyrelsen för arbete i auktoriserad larmcentral.
Vi erbjuder
Utbildning på plats tillsammans med erfarna operatörer
Ett varierande och meningsfullt arbete
Möjlighet till fortsatt anställning
Arbete i ett engagerat och professionellt teamSå ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Genom att skicka in din ansökan samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter i rekryteringsprocessen i enlighet med GDPR. Uppgifterna sparas endast så länge rekryteringen pågår.
Vi ser fram emot att välkomna en ny kollega till vårt team!
Om Westra Security
Westra Security är en auktoriserad och fullt certifierad larmcentral. Vi erbjuder helhetslösningar inom säkerhet för både företag och privatpersoner.
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
Maila ditt CV och personliga brev
E-post: julia.hulten@westrasecurity.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sommarvikarie larmoperatör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Westra Security Group AB
Storgatan 17 (visa karta
671 31 ARVIKA Jobbnummer
9782210