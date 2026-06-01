Sommarvikariat Björklingegården
2026-06-01
Välkommen till vård- och omsorgsförvaltningen. Vi arbetar med stöd och vård till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Målet är att de ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.
Vård- och omsorgsförvaltningen är en av Sveriges största arbetsgivare inom kommunal vård och omsorg. Här arbetar cirka 7 500 medarbetare utifrån vår värdegrund – göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande. Hos oss finns stora möjligheter att ta eget ansvar, utvecklas och bidra med sin kompetens. Vi strävar mot en organisationskultur med en tilltro till varandra och en stolthet över verksamheten.
Inom vård- och omsorgsförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst. Undantagna från heltid som norm är personliga assistenter.
1 plats(er).
Söker du sommarjobb? Just nu letar vi efter dig med erfarenhet inom äldreomsorgen som vill vara med och skapa trygghet och livskvalitet för våra brukare. Varmt välkommen med din ansökan till oss på Björklingegården!
Björklingegården ligger i ett trivsamt villaområde i Björklinge, två mil norr om Uppsala. Här är det nära till sociala kontakter genom grannar, bibliotek, affär och kyrka. Vi har en mysig trädgård och ordnar aktiviteter varje dag.
Till oss tar du dig lätt med buss. Läs gärna med om vår verksamhet här.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Som sommarvikarie hos oss kommer du att arbeta med varierande arbetsuppgifter. Du har en viktig roll i direktkontakten med våra brukare där du ger personlig omvårdnad och serviceinsatser som gör skillnad i deras vardag. Varje arbetspass arbetar du för att ge en god omvårdnad med stor hänsyn till brukarnas individuella behov. Du förväntas skapa och upprätthålla god kontakt med brukare, anhöriga, legitimerad personal och för brukaren andra viktiga kontakter.Publiceringsdatum2026-06-01Kvalifikationer
Vi söker dig som är 18 år eller äldre och som har erfarenhet av arbete i äldreboende. För att lyckas i rollen behöver du kunna kommunicera självständigt och obehindrat på svenska, både muntligt och skriftlig. Detta för att säkerställa patientsäkerheten och god dokumentation. Det är meriterande om du är utbildad undersköterska.
Som person kan du snabbt ändra ditt synsätt och ditt förhållningssätt. Du har lätt för att anpassa dig till förändrade omständigheter. Vidare tar du initiativ, sätter igång aktiviteter och tar ansvar för ditt arbete. Du är även lugn, stabil och kontrollerad i stressade situationer. Sist men inte minst har du förmåga att sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation utan att ta över personens känslor.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten kontakta: Sofia Iconomidou, verksamhetschef, 018-727 78 56.
Facklig företrädare: Kommunal, 010-442 82 02.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan eller rekryteringsprocessen, kontakta rekryteringsenheten: 018-726 00 44.
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering.
Löneform: Timlön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 3-6 månader.
Sista dag att ansöka är 2026-06-05
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ALN-2026-00396".
Detta är ett deltidsjobb.
