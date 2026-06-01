Sjuksköterska sökes till Linköping i sommar, nätter, bra betalt!
2026-06-01
Dedicare är ett av Nordens största rekryterings- och bemanningsföretag inom vård och socialt arbete med verksamhet i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Dedicare bemannar och rekryterar läkare, sjuksköterskor och socionomer till kunder i både privat och offentlig verksamhet. Koncernen är noterat på Nasdaq Stockholm sedan maj 2011. Dedicare är medlem i Almega Kompetensföretagen och har därmed kollektivavtal för alla anställda. Dedicare är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2015 och miljöcertifierat enligt ISO 14001:2015 vilket innebär att våra processer är kvalitetssäkrade och att vi tar hänsyn till miljöaspekter när vi driver vår verksamhet.
Nu söker vi sjuksköterska till uppdrag inom äldreomsorgen, nätter i Linköping. Bra betalt!Publiceringsdatum2026-06-01Kvalifikationer
Sjuksköterska med minst 2 års yrkeserfarenhet.
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och i skrift.
Erfarenhet av arbete på mottagning och teleQDina personliga egenskaper
God samarbetsförmåga med övriga arbetskamrater och yrkeskategorier. Personlig mognad med intresse och förmåga att möta patienter och anhöriga i svåra situationer. Förmåga att prioritera, delegera samt arbetsleda arbetskamrater i teamet. Flexibel och vilja att verka för verksamhetens behov. Van att arbeta med varierande arbetsuppgifter i varierande tempo.
Vi erbjuder
Vi tror att välmående människor gör ett bättre arbete, därför erbjuder vi alla våra konsulter följande:
Kollektivavtal, tjänstepension, semesterersättning och friskvårdsbidrag
Möjlighet att välja mellan veckolön och månadslön
Du får en lön som är synonym med dina prestationer
Du får spännande uppdrag som matchar ditt intresse och din kompetens
Du får personlig och nära kontakt med din konsultchef
Du får möjlighet att medverka på träffar och utbildningar som Dedicare anordnar för anställda konsulterSå ansöker du
Du är varmt välkommen att skicka in din ansökan till oss. Ansök genom att klicka på knappen "Skicka ansökan".
På vår hemsida www.dedicare.se/nurse
Sista dag att ansöka är 2026-06-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dedicare AB (publ)
(org.nr 556516-1501), https://www.dedicare.se/
581 12 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Dedicare Sverige AB (publ) Kontakt
Konsultchef
Åsa Wilhelmsson asa.wilhelmsson@dedicare.se +46728198569 Jobbnummer
9939054