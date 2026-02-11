Sommarvikariat Arbetsterapeut Enköping/Eskilstuna
Vi söker Arbetsterapeut till vårt härliga gäng som kan stötta oss i sommar!
Är du intresserad av att jobba inom äldreomsorg under sommaren med ett härligt gäng?
Då söker vid dig som är en engagerad arbetsterapeut till sommarvikariat i vårt mobila rehabteam i Enköping och Eskilstuna!
Klara Rehab består idag av ett team på ca 30 fysio-och arbetsterapeuter som arbetar konsultativt mot äldreomsorg, LSS samt utbildar inom vård och omsorg runt om i Sverige. Som vikarierande arbetsterapeut på Klara Rehab arbetar du både självständigt och tillsammans med kollegor ute hos våra kunder i sommar. Du arbetar främst mot särskilda boenden för äldre, men även insatser inom LSS kan förekomma. Vanligt förekommande arbetsuppgifter är att bedöma ADL-förmåga, göra kognitiva bedömningar, hjälpmedelsförskrivning m.m.
Du återkommer ofta till samma enheter och får kontinuitet i ditt arbete. Som stöd har du chef som är arbetsterapeut eller fysioterapeut, ett team med härliga, kompetenta kollegor samt tydliga arbetssätt och rutiner att följa.
Vad kan Klara rehab erbjuda Dig?
• Del av restid till och från enheterna ingår i arbetstiden
• Ersättning för vissa resekostnader
• Utvecklande arbetsplats där vi uppmuntrar förbättringar och nya tankesätt
• Kollektivavtal och tjänstepension
• En arbetsgivare som är såväl kvalitets- som miljöcertifierad (ISO9001/14001)
Vem är Du?
• Legitimerad Arbetsterapeut
• Prestigelös och respektfull mot kollegor och kunder
• Ett positivt förhållningssätt
• Lätt att anpassa dig till nya arbetsplatser
• Trivs bra att arbeta självständigt och i team
• Skriver och talar flytande svenska
Om du känner lika starkt som vi gör för vår vision Vi gör världen lite bättre, en människa i taget - Då kommer du trivas bra hos oss på Klara rehab!
Tjänsten är ett sommarvikariat.
Arbetstid dagtid vardagar 07:30-16:00. 100 % tjänstgöringsgrad. Tre dagar/v i Eskilstuna och två dagar/v i Enköping.
Tjänsten tillträds enligt överenskommelse. Vi ser fram emot din ansökan!
Har du frågor om tjänsten, mejla kontaktrehab@klarakompetens.se
.
