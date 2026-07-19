Speciallärare åk. 4-6 till Grundskoleförvaltningens mobila akutskola
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2026-07-19
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Ref: 20261551Publiceringsdatum2026-07-19Dina arbetsuppgifter
Till hösten startar grundskoleförvaltningen en mobil akutskola och vi söker nu två medarbetare till denna verksamhet.
En mobil akutskola arbetar tillfälligt med elever i åk 4-6 som behöver insatser och stöd utifrån disciplinära åtgärder. Insatserna pågår under fyra veckor inom ordinarie skolans organisation. Mobila akutskolan ska därför kunna erbjuda stöd och handledning i elevens ordinarie sammanhang samt möjlighet till, vid enskilda fall, tillfällig placering utanför elevens egen skolenhet. Mobil akutskola kan bli aktuellt om en elev vid upprepade tillfällen stört ordningen, uppträder mycket olämpligt eller om eleven gjort sig skyldig till en allvarligare förseelse, och där andra ingripande åtgärder inom ordinarie skola inte är tillräckliga eller möjliga, för att tillförsäkra andra elevers trygghet och studiero. Den mobila akutskolan kommer organisatoriskt att ligga under Rörsjöskolan och kommer att ha nära samarbete med akutskolona som finns på Mellersta Förstadsskolan/Kungsgatan och Fågelbackskolan/Gamla väster.
Vi söker nu två speciallärare med en samlad bred ämneskompetens i skolans teoretiska ämnen (matematik, svenska, svenska som andra språk, engelska, so och no) som vill starta upp och bedriva skolverksamhet för nämnd målgrupp i enlighet med skollag och läroplan. Utbildning i enlighet med läroplanens inledande kapitel och undervisning i enlighet med kursplanerna är i fokus men du förväntas också ha ett helhetsperspektiv på eleven och elevens hela skoldag.
Din främsta uppgift är att tillsammans med din kollega och i samverkan med elevernas hemskolor bedriva undervisning för elever som tillfälligt har insats inom ramen för mobil akutskola. Du planerar, genomför, dokumenterar och utvärderar undervisningen enligt gällande styrdokument och i tätt samarbete med elevens ordinarie skola. Du kommer också samverka med andra aktörer som finns runt eleven, t ex vårdnadshavare, BUP, polis och socialtjänst. I all samverkan behöver du säkerställa och värna skolans uppdrag och samtidigt bevaka elevens rätt till utbildning och hens förutsättningar för dettaKvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare samt legitimerad speciallärare med behörighet att undervisa i flera teoretiska ämnen mot åk. 4-6. Du behöver vara intresserad av att arbeta med elever med stora utmaningar under en begränsad period samt ha erfarenhet av att framgångsrikt ha arbetat med elever i åk 4-6 som är i behov av särskilt stöd i undervisningen. För uppdraget krävs kartläggningskompetens.
Du har god insikt i och kunskap om skolans styrdokument och kan på ett effektivt sätt använda dem i ditt dagliga arbete. Vidare har du en god didaktisk och pedagogisk förmåga och kan därför leda och organisera ditt arbete för att skapa studiero och god lärmiljö åt våra elever under hela deras skoldag. Utifrån evidensbaserad forskning kan du utveckla ditt arbete och med god kännedom och vana arbetar du effektivt med relevanta digitala verktyg. Du kan uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift.
Uppdraget kräver ett flexibelt förhållningssätt, initiativrikedom, god samarbetsförmåga samt en positiv elevsyn. Vi söker medarbetare som är drivande, har tydliga förväntningar på eleverna och har en förmåga att anpassa undervisningen så att alla elever når resultat. Du har också förmåga att på ett professionellt sätt återkoppla resultat till berörda så att stöd kan omsättas i praktiken. Du är positiv och bygger tillitsfulla relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare.
Du är kommunikativt skicklig och kan anpassa din kommunikation efter målgrupp. Du är en trygg och tydlig ledare och har förmåga att se hela eleven. I ditt arbete är du dessutom kreativ, utvecklingsorienterad och lösningsfokuserad. Du kan planera ditt arbete utifrån att arbetsbelastningen varierar under läsåret och har en förmåga att hantera mer stressiga perioder. Du behöver kunna arbeta både självständigt och tillsammans med andra och du förväntas ha en hög grad av ansvarstagande.
Om arbetsplatsen
Grundskoleförvaltningen – stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6500 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans – varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här https://site201.reachmee.com/malmostad/malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 2
Tillträde: hösten 2026, under förutsättning att sökta medel beviljas Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens brotts och misstankeregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. För att värna om din personliga integritet ber vi dig att inte att bifoga dit utdrag ur brotts och misstankeregistret i din ansökan till oss. Om det blir aktuellt för tjänsten du söker kommer vi att efterfråga detta senare i processen. Om du vill vara förberedd finns utdraget här att hämta: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20261551". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/
Malmö stad August Palms plats 1 (visa karta
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205 80 MALMÖ Arbetsplats
Malmö Stad Kontakt
Sveriges lärare malmo@sverigeslarare.se Jobbnummer
10006041