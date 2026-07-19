Specialpedagog/speciallärare åk 7-9 Hästhagsskolan
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2026-07-19
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Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Välkommen till oss
Skolan är en F-9-skola under uppbyggnad, med en planerad kapacitet på ca 700 elever. Inför läsåret 24/25 flyttade vi till helt nya lokaler och bytte namn till Hästhagsskolan. Skolan är belägen i Farsta, i direkt närhet till centrum, kommunikationer och grönområden.
Vi samarbetar med övriga skolor i Farsta, för en likvärdig utbildning i en trygg miljö. Vi vill att vår skola ska vara det bästa och naturliga valet för alla barn och unga som bor i vårt närområde och den bästa skolan för alla elever som går här!
Vi söker kompetent, engagerad och kreativ personal som vill vara med att bygga denna skola tillsammans med oss! Kanske vill du vara med på denna resa?
Vi erbjuder
Du får möjlighet att arbeta på en skola med helt nya lokaler och kommer till en personalgrupp med ett gott arbetsklimat och en stark vilja att samarbeta för att uppnå gemensamma mål.
Din roll
Vi söker nu en engagerad specialpedagog eller speciallärare som vill vara med om att fortsätta bygga upp vår skola. För oss är det självklart att vi arbetar tillsammans i team och det är särskilt viktigt när verksamheten etableras och utvecklas.
Vi söker nu en person till vårt högstadium som gillar att vara drivande och delaktig i att forma innehåll och skapa rutiner och strukturer.
Vi söker dig som har starkt engagemang för inkludering och intresse för att tillsammans med pedagogerna skapa de bästa förutsättningarna för våra elever. Som specialpedagog/speciallärare så handleder du och håller i utbildningsinsatser i ditt arbetslag eller tillsammans med specialpedagogiska teamet för hela skolan. Som specialpedagog/speciallärare är du flexibel och har goda kunskaper i att anpassa undervisningen utifrån varje elevs unika förutsättningar och ser skolutveckling som en naturlig del av ditt uppdrag.
Du har en positiv grundinställning och därmed förmåga att visa elever och kollegor möjligheter och lösningar. Vi uppskattar också din förmåga att skapa och underhålla goda relationer med såväl elever, vårdnadshavare och kollegor.
Den aktuella tjänsten omfattar specialundervisning på högstadiet. Utöver det innehåller tjänsten utredning, planering, uppföljning och dokumentation av specialpedagogiska insatser. I uppdraget ingår också att handleda och vägleda lärare. Tjänsten är delvis kopplad till skolans lärstudio, med samarbete med lärare där samt med skolans socialpedagoger. Du är också en del av skolans elevhälsoteam.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som
• har kunskaper i specialpedagogiska arbetssätt och hjälpmedel.
• har kunskaper i att utreda, planera, genomföra, utvärdera, följa upp och dokumentera specialpedagogiska insatser – inkl undervisning
• har kunskaper i att handleda och vägleda lärare kring elever med stödbehov
• har kunskaper om funktionsnedsättningar och dess konsekvenser för elever i skolkontexten
• har förmåga att skapa och bibehålla tillitsfulla relationer med elever.
• har förmåga att kommunicera, samarbeta och samverka med övriga professioner inom skolan
• har förmåga att kommunicera, samarbeta och samverka med vårdnadshavare och andra externa aktörer
• har förmåga att ta initiativ och agera självständigt utifrån dokumenterade behov.
• i sitt arbete kan bidra till att ett elevhälsoperspektiv genomsyrar all verksamhet på skolan
Det är en fördel om du har ämneskompetens i matematik då det är ett av skolans utvecklingsområden.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
För att arbeta på våra skolor krävs att du uppvisar giltigt utdrag ur polisens belastningsregister och misstankeregister innan erbjudande av anställning.
Inom Utbildningsförvaltningen tillämpar vi individuell lönesättning reglerat av HÖK och Allmänna Bestämmelser (AB). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Torsbygatan 31 (visa karta
)
123 41 FARSTA Arbetsplats
Grundskoleavdelningen, Område 3, Hästhagsskolan Kontakt
Anna Karlsson anna.karlsson@edu.stockholm.se Jobbnummer
10006029