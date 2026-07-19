Amanuens Till Forskningsprojekt Om Förmögenheter Och Arv (heirs)
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2026-07-19
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Historiska institutionen söker två studenter vid Lunds universitet som vill arbeta 20 % som projektassistenter i forskningsprojekt med fokus på hushållsekonomi, förmögenheter och arv i ett historiskt perspektiv.
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Beskrivning av arbetsplatsen
Anställningarna är knutna till forskningsnoden HEIRS, som är särskilt inriktad på forskning om hushållsekonomi, förmögenheter och arv i ett historiskt perspektiv. Vid HEIRS bedrivs för tillfället flera olika forskningsprojekt, däribland GeneaLogies of Old Wealth (GLOW), Förmögenheternas geografi, Fideikommiss i Sverige under 400 årsamt ett mindre projekt om släkt och jord i Sverige under 1900-talet. Projekten involverar flera olika forskare, både vid Lunds universitet och andra lärosäten i Sverige och utomlands.
Som projektassistent vid HEIRS knyts du under anställningstiden till flera av de pågående projekten och bistår genom att inventera, excerpera och genomföra enklare analys av olika källmaterial. Du kommer att arbeta inom flera projekt och delvis tillsammans med andra amanuenser och forskningsassistenter. Nära kopplat till HEIRS finns även en seminarieverksamhet ihop med ekonomiskhistoriska institutionen i Lund (seminariet Arbete & försörjning) där du förväntas delta (3-4 seminarier per termin). Forskningsnoden HEIRS är nyinrättad och som projektassistent kommer du vid sidan om det praktiska forskningsarbetet vara en viktig del i att utveckla verksamheten vid HEIRS för framtiden.
Huvuddelen av arbetet kommer att vara förlagt till Historiska institutionen i Lund, men enstaka insatser kan också komma att genomföras på arkivinstitutioner inom Sverige.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Arbetsuppgifterna för denna anställning innefattar:
systematisk insamling av uppgifter ur i huvudsak handskrivna källmaterial kopplade till olika forskningsprojekt
transkribering av handskrivet källmaterial och kontrolläsning av transkriberingar
inventering av olika källmaterial och enklare databasbearbetning
sammanställning av forskningslitteratur
förberedande analysarbete
stödjande av forskningsmiljön HEIRS och utveckling av dess aktiviteter
Arbetsuppgifterna omfattar dels övergripande utveckling av forskningsnoden HEIRS, dels forskningsuppgifter inom ett par av de projekt som pågår vid HEIRS. Dessa berör teman som hushållsekonomi, adel, eliter, bönder, förmögenheter, jordägande och fideikommiss. Projekten har en kvantitativ metodologisk utgångspunkt men innefattar också fallstudier och mer kvalitativa ansatser. Ett ekonomiskt grundperspektiv finns i alla projekten, men det kombineras med socialhistoriska, kulturhistoriska och rättshistoriska perspektiv. Som amanuens kommer du under din anställning arbeta med flera olika projekt. Du kommer ibland arbeta på egen hand med dina arbetsuppgifter, ibland ihop med andra projektmedlemmar. Det är därför viktigt att du både kan arbeta självständigt och samarbeta med andra.Publiceringsdatum2026-07-19Kvalifikationer
Behörig att anställas som amanuens är den som aktivt bedriver studier på grund- eller avancerad nivå vid aktuell fakultet och som ännu inte tagit ut sin examen.
Krav för anställningen är att du:
är antagen till och ska läsa en utbildning vid Humanistiska och teologiska fakulteterna under höstterminen 2026 och vårterminen 2027
har fullföljda studier om minst 60 hp i historia
har mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
har goda kunskaper i engelska, i tal och skrift
har förmåga att arbeta självständigt och strukturerat
har god samarbetsförmåga
Meriterande för anställningen är att du:
har bedrivit eller bedriver studier på kandidat- eller masterprogrammet i historia
har intresse för HEIRS forskningstematik, det vill säga hushåll- och familjerelationer, egendom och arv i ett historiskt perspektiv
har dokumenterad erfarenhet av att tyda handskrivet källmaterial (exempelvis kurser i paleografi eller erfarenheter av att arbeta med handskrifter på annat sätt)
har erfarenhet av att arbeta med kvantitativ datainsamling och analys
har erfarenhet av att arbeta med databaser, särskilt i Excel
har erfarenhet av släktforskning eller personhistorisk forskning
har erfarenhet av att arbeta inom ett forskningsprojekt, exempelvis genom tidigare erfarenheter som praktik, assistenttjänster eller liknandeÖvrig information
Anställningen är tidsbegränsad under 10 månader med planerat startdatum 2026-09-15 eller enligt överenskommelse. Den avser omfattning om 20 procent av heltid. Anställningen får inte påverka amanuensens studier negativt och får inte kombineras med andra anställningar. Bestämmelser gällande utbildningsanställning som amanuens finns i Högskoleförordningen (SFS 2017:284), 5 kap 8-12 §§. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
(org.nr 202100-3211), https://www.lu.se/vacancies
Box 192 (visa karta
)
221 00 LUND Arbetsplats
Lunds universitet, Historiska institutionen Kontakt
projektledare
Martin Dackling martin.dackling@hist.lu.se +46462220000 Jobbnummer
10006059