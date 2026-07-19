HR-generalist - Arbeta med kvalificerat HR-stöd
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2026-07-19
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Förvaltningsavdelningen, HR-avdelningen, HR Teknologi och support
Är du en strukturerad, självgående och flexibel HR-generalist? Har du flerårig erfarenhet av att självständigt arbeta med kvalificerat HR-stöd? För dig som trivs med att bistå chefer och HR-partners med rådgivning i olika HR-relaterade frågor kan vi erbjuda ett betydelsefullt arbete i en utvecklingsinriktad verksamhet, mitt i händelsernas centrum.
Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
HR support utgör ett nav i det operativa och personaladministrativa chefsstödet och som HR generalist är huvuduppgiften att stödja chefer och HR‐partners i olika HR processer och i arbetsgivarrollen. Du bidrar genom dina insatser till att säkerställa välfungerande administrativa processer och du bidrar till att HR‐funktionen är effektiv, tillgänglig och professionell i en komplex myndighetsmiljö.Publiceringsdatum2026-07-19Dina arbetsuppgifter
Som HR‐generalist arbetar du brett och operativt med att stödja chefer och HR‐partner. Rollen innebär att du:
Ger support i frågor som anställningsvillkor, arbetstid, ledigheter, intern rörlighet, avslut och andra grundläggande personalfrågor.
Är ett vardagsnära och rådgivande operativt chefsstöd via HR:s olika kanaler
Bistår i genomförandet av HR‐processer såsom rekrytering, löneöversyner, intern rörlighet
Bistår vid arbetsmiljöuppföljningar och medarbetarundersökningar
Stödjer HR‐partners i ärendehantering och bidrar till struktur, service och enhetlighet i HR‐arbetet.
Deltar aktivt i HR:s digitaliseringsarbete och bidrar på så sätt till utveckling av rutiner och arbetssätt.
Bidrar till införande och förbättring av digitala verktyg genom att använda och förespråka nya systemstöd och AI‐assistenter.
Navigerar i en komplex myndighetsstruktur och säkerställer att beslut och stöd följer lagstiftning, kollektivavtal och interna riktlinjer
Har ett nära samarbete med kollegor i en verksamhet där arbetsuppgifter snabbt kan förändras och omprioriteras utifrån verksamhetens behov, samtidigt som arbetstempot periodvis är högt
Arbetet präglas av många kontaktytor och en kontinuerlig dialog med verksamheten för att säkerställa kvalité, rättssäkerhet och god service.
Läs mer om vår verksamhet på http://www.regeringen.seBakgrund
För att vara aktuell för denna roll behöver du uppfylla alla krav och gärna även de meriterande kriterierna.Kvalifikationer
Eftergymnasial utbildning inom av arbetsgivaren bedömda relevant inriktning motsvarande arbetslivserfarenhet
Minst två års arbetslivserfarenhet från arbete med brett operativt HR‐stöd från rådgivning i kollektivavtalsreglerade frågor
God erfarenhet från arbete i HR system och digitala verktyg och M365
Mycket goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
Meriterande:
Vidareutbildning inom HR
Erfarenhet från arbete inom statlig verksamhet
Erfarenhet från liknande roll i en centraliserad HR funktion
Erfarenhet från rådgivning kring regelverk, avtal och policys
Erfarenhet från HR processer
Erfarenhet inom Strategisk HR-analys
Kunskaper inom lönehantering
Dina egenskaper
Regeringskansliets medarbetarkriterier är helhet, utveckling, resultat. Alla som arbetar i Regeringskansliet behöver ha helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt agerande och anpassar dig när behov och inriktning ändras.
Du är en serviceinriktad, strukturerad och erfaren HR‐generalist som trivs med att arbeta brett och operativt i en myndighetsmiljö med höga krav på rättssäkerhet, kvalitet och samarbete. Du har erfarenhet från statlig verksamhet, du hanterar många olika frågor med trygghet och du bidrar till att HR‐funktionen fungerar enhetligt, effektivt och professionellt. Du är dessutom nyfiken på digitalisering och AI och vill vara en del av HR‐funktionens fortsatta utveckling.
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.
Läs mer på https://www.regeringen.se/jobba-hos-oss/att-arbeta-i-regeringskansliet/medarbetarskap-och-ledarskap-i-regeringskansliet/Övrig information
Annonsen avser en eller flera tillsvidareanställningar som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde snarast. Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta sektionschef Jesper Linden. Du är också välkommen att kontakta rekryteringsspecialist Charlotta Cedermark för frågor kring rekryteringsprocessen. Fackliga kontaktpersoner är Johan Strokirk för Saco och Jan Wahlström för ST. Du når samtliga via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vänligen notera att vi periodvis har begränsad möjlighet att svara på frågor på grund av semester.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast 9 augusti 2026.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Förvaltningsavdelningen ansvarar för myndighetsövergripande frågor som förändrings- och förnyelsearbete, ekonomi, arbetsgivarfrågor, kompetensförsörjning, kommunikation, säkerhet, it, bibliotek, arkiv och registratur samt för den gemensamma servicen i Regeringskansliet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Regeringskansliet
(org.nr 202100-3831), https://www.regeringen.se/
112 21 STOCKHOLM Arbetsplats
Regeringskansliet Jobbnummer
10006039