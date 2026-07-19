Kommunikatör vikariat - inriktning intern kommunikation
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2026-07-19
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-19Dina arbetsuppgifter
Vi på stadsfastighetsförvaltningen vet att god kommunikation är en förutsättning för att vi ska kunna nå våra mål och för att vår verksamhet ska utvecklas. Kommunikationsenheten ansvarar för att samordna och utveckla förvaltningens interna och externa kommunikation och erbjuder kommunikationsstöd till verksamheter och ledning. Det innebär att vi har en spännande bredd av kommunikationsuppdrag som vi hanterar i nära samarbete med varandra och förvaltningens verksamheter. Vårt främsta uppdrag är att bedriva ett effektivt och demokratifrämjande kommunikationsarbete.
Enheten för kommunikation tillhör en av våra lednings- och stödavdelningar, nämligen utveckling och styrning. Vi vill ligga i framkant och tillsammans med varandra och våra kollegor jobbar vi för att stadsfastigheter ska vara en ledande förvaltare och byggaktör med stolta medarbetare och nöjda hyresgäster. Att vara med och utveckla staden och arbeta på vår enhet är roligt!Arbetsuppgifter
I den här rollen ligger huvudfokus på internkommunikation och redaktionellt arbete. Du är en viktig del av vårt redaktions- och nyhetsarbete och ansvarar för att samordna innehåll till intranätet. Med ett konsultativt och proaktivt arbetssätt ger du kommunikationsstöd till chefer och medarbetare. Stödet omfattar bland annat kommunikationsplanering, samordning och produktion av olika typer av kommunikationsmaterial.
Du arbetar också med förvaltningens övergripande interna och externa kommunikation och bidrar till att utveckla vårt gemensamma kommunikationsarbete. Tillsammans med dina kollegor omvärldsbevakar du, identifierar utvecklingsbehov och driver förbättringar.
Exempel på arbetsuppgifter:
Samordna, producera och publicera innehåll i prioriterade kanaler, exempelvis nyheter på intranätet och inlägg i sociala medier.
Planera, samordna och genomföra förvaltningsövergripande kommunikationsinsatser.
Ge kommunikationsstöd till chefer och verksamheter i kommunikationsfrågor.
Bidra till utvecklingen av kommunikationsarbetet genom omvärldsbevakning, analys och förbättringsarbete.Kvalifikationer
Vem söker vi?
Vi söker dig som har högskoleexamen inom kommunikation samt erfarenhet av kvalificerat och brett kommunikationsarbete. Vi ser gärna att du har erfarenhet av redaktions- och nyhetsarbete kopplat till internkommunikation och att du har arbetat med kommunikationsstöd i organisationsövergripande sammanhang – från strategi och planering till genomförande och uppföljning. Har du erfarenhet av offentlig verksamhet och/eller samhällsbyggnads-, fastighets- eller byggbranschen värderar vi det lite extra.
För oss är det en självklarhet att arbeta serviceinriktat. Därför har du en hög social kompetens och god förmåga att samarbeta med andra, både inom och utanför förvaltningen. För tjänsten krävs att du kan växla mellan ett övergripande analytiskt perspektiv och en detaljerad nivå. Du har förmåga att se hur kommunikation kan bidra till att verksamheterna når sina mål och lyckas med sina utmaningar. För att lyckas i rollen har du god förmåga att skriva texter och anpassa budskap utifrån kanal och målgrupp och du vet vilket innehåll som skapar värde. Du har även kunskap i grafisk produktion och använder bland annat Photoshop och Indesign som arbetsverktyg. Du trivs med att arbeta med olika arbetsuppgifter och tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Du har förmåga att växla fokus och prioritera i ditt arbete.
Som person är du trygg i dig själv och du tar ansvar för dina och de gemensamma arbetsuppgifterna med våra målgruppers bästa i fokus. Du tar initiativ för att arbetet går framåt, oavsett om du arbetar ensam eller tillsammans med andra. Du förstår och skapar förståelse för förvaltningens och enhetens uppdrag, agerar utifrån det och bidrar till helheten. Du har god förmåga att delge information och idéer och uttrycker kärnan i dina budskap på ett tydligt och effektivt sätt, såväl muntligt som skriftligt.Övrig information
Då rekryteringen genomförs under semesterperioden kan återkoppling och möjlighet att besvara frågor vara begränsad under delar av sommaren. Vi planerar att påbörja intervjuer från mitten av augusti.
Vi erbjuder en arbetsplats i utveckling och med framåtanda. Våra medarbetare har breda och varierande kompetenser. Vi är på väg in i nyrenoverade centralt belägna lokaler och erbjuder medarbetarförmåner såsom flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag och cykelförmåner. Stadsfastigheter arbetar för ett hållbart arbetsliv där du ska kunna kombinera ett spännande och givande arbetsliv med ett rikt liv också utanför arbetet. Vi erbjuder dig ett utvecklings- och innovationsklimat som ger dig goda möjligheter till karriärutveckling. Inom förvaltningen tillämpar vi ett tillitsbaserat ledarskap som grundar sig i den inkluderande arbetsplatsen.
Göteborgs Stad tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Här kan du få mer information om bland annat lönestatistik; Lön, ersättningar och förmåner - Göteborgs Stad.
Vi strävar efter att ha en jämn fördelning mellan kvinnor och män och en spridning när det gäller ålder på vår förvaltning. Vi vill att vår arbetsplats ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi tror att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet.
Som anställd inom Göteborgs Stad omfattas du av allmän tjänsteplikt, utifrån lagen om totalförsvarsplikt.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.Om företaget
Stadsfastighetsförvaltningen skapar miljöer där livet får ta plats genom att planera, bygga, hyra in, förvalta och utveckla lokaler och utemiljöer för Göteborgs Stads verksamheter. Varje dag är hundratusentals göteborgare verksamma i förskolor, skolor, vård- och omsorgsboenden och andra lokaler som vi sköter om.
Gemensamt med stadsmiljöförvaltingen, exploateringsförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen har vi ett samordnat ansvar för stadsutvecklingen i Göteborgs stad. Detta innebär en delad ansvarsfördelning och roller utifrån skeden: planering; genomförande och förvaltning med mål att bidra till en sammanhållen, effektiv och transparent stadsutveckling för boende, besökare och näringsliv i staden.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
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411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Stadsfastighetsförvaltningen Kontakt
Kommunikationschef
Hanne Lundin hanne.lundin@stadsfast.goteborg.se 031-3650284 Jobbnummer
10006031