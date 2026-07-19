Praktikant till innovativ AgTech-startup i Malmö (Med chans till jobb)
PlantRobotic Sweden AB / Trädgårdsodlarjobb / Malmö Visa alla trädgårdsodlarjobb i Malmö
2026-07-19
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos PlantRobotic Sweden AB i Malmö
Vill du vara med och forma framtidens hållbara matproduktion?
PlantRobotic är en innovativ startup baserad i Norra hamnen i Malmö. Vi utvecklar och driver smarta lösningar för kommersiell inomhusodling med visionen att producera högkvalitativa bär året runt. Vi befinner oss just nu i ett spännande utvecklingsskede och erbjuder praktik till de som behöver det med förhoppning om att hitta framtidens medarbetare.
Om praktiken & vem vi söker: Under din praktik hos oss kommer du att arbeta praktiskt i vår anläggning och få en djup insikt i hur moderna odlingssystem fungerar i verkligheten. Du får chansen att utveckla en detaljerad växtkunskap genom att arbeta direkt med plantorna och ta hand om allt som rör deras livscykel och optimering.
Vi söker dig som trivs med fysiskt och handgripligt arbete, har ett stort intresse för biologi eller modern odlingsteknik, och vill lära dig branschen från grunden.
Dina huvudsakliga uppgifter innebär:
Praktiskt arbete i odlingsanläggningen med plantering, skötsel och plockning av växter.
Medverka i den dagliga tillsynen och optimeringen av våra smarta inomhussystem.
Vara del med idéer och engagemang för att utveckla våra dagliga rutiner och processer.
Vi söker dig som går en relevant utbildning (t.ex. inom trädgård/odling, agrarvetenskap, automation, logistik eller teknik) där praktik ingår, eller dig som söker arbetspraktik via Arbetsförmedlingen, kanske har långtgående arbetslöshet och behöver förbättra ditt CV, vill fördjupa dina kunskaper eller letar efter praktik som kan leda till arbete. Då arbetet sker helt på plats i vår anläggning i Norra hamnen behöver du ha möjlighet att regelbundet pendla hit.
Vad vi erbjuder dig
En språngbräda till jobb: För rätt person finns det mycket goda möjligheter till en framtida anställning när bolaget expanderar.
Unik erfarenhet: En chans att komma in i ett tidigt skede och direkt se resultatet av ditt arbete i ett äkta AgTech-bolag.
Dynamisk miljö: En lärorik arbetsplats i absolut framkant av den gröna teknikomställningen.
Personlig utveckling: Stora möjligheter att bygga kompetens och växa i takt med att företaget skalar upp.
Viktigt att veta: Denna annons avser oavlönad utbildningspraktik eller praktik via Arbetsförmedlingen. Vi lägger stor vikt vid ditt personliga engagemang och ser detta som en långsiktig investering för att hitta våra framtida kollegor eller erbjuda praktik som kan hjälpa dig framöver utifrån dina behov och önskemål.Publiceringsdatum2026-07-19Så ansöker du
Låter detta rätt för dig? Vänligen svara på några korta frågor i vårt digitala formulär så hör vi av oss!
Klicka på länken för att skicka din ansökan:https://forms.gle/LZziDWFpsNdT8vxb7
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-31
Formulär Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare PlantRobotic Sweden AB
(org.nr 559219-4061)
Kosterögatan 15 (visa karta
)
211 24 MALMÖ Jobbnummer
10006044