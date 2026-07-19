Arbetsvillig köksbiträde sökes till Grill Stationen i Kävlinge
Käk Stationen AB / Kockjobb / Kävlinge Visa alla kockjobb i Kävlinge
2026-07-19
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Vi söker en ny stjärna till vårt team i Kävlinge! 🍔
Är du arbetsvillig, positiv och gillar att träffa människor? Då kanske du är den vi söker! Vi är en populär grill i Kävlinge, kända för våra grymma smashburgare och vårt härliga bemötande. Hos oss jobbar du i ett skönt team, med högt tempo och mycket glädje. Låter det som något för dig?
Skicka in din ansökan genom att mejla grillstationen@gmail.com
– vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18
E-post: grillstationen@gmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Käk Stationen AB
(org.nr 559404-3290)
Västra Långgatan 26 (visa karta
)
244 32 KÄVLINGE Jobbnummer
10006045