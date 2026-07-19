Arbetsvillig köksbiträde sökes till Grill Stationen i Kävlinge

Käk Stationen AB / Kockjobb / Kävlinge
2026-07-19


Visa alla kockjobb i Kävlinge, Lund, Svalöv, Lomma, Eslöv eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Käk Stationen AB i Kävlinge

Vi söker en ny stjärna till vårt team i Kävlinge! 🍔
Är du arbetsvillig, positiv och gillar att träffa människor? Då kanske du är den vi söker! Vi är en populär grill i Kävlinge, kända för våra grymma smashburgare och vårt härliga bemötande. Hos oss jobbar du i ett skönt team, med högt tempo och mycket glädje. Låter det som något för dig?
Skicka in din ansökan genom att mejla grillstationen@gmail.com – vi ser fram emot att höra från dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18
E-post: grillstationen@gmail.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Käk Stationen AB (org.nr 559404-3290)
Västra Långgatan 26 (visa karta)
244 32  KÄVLINGE

Jobbnummer
10006045

Prenumerera på jobb från Käk Stationen AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Käk Stationen AB: