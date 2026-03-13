Sommarpersonal till Hällefors
2026-03-13
Gillar du att möta människor i en roll där du verkligen gör skillnad? Jobba hos oss på Systembolaget i sommar!
Till vår butik i Hällefors söker vi nu dig som vill vara del av vårt unika uppdrag att bidra till bättre folkhälsa genom en ansvarsfull försäljning av alkohol. Hos oss står service och omtanke om människa och miljö alltid i fokus. Anställningen sträcker sig över sommarmånaderna och tjänsten är på ca 20 timmar i veckan.
I din roll som försäljare hos oss
Arbetet i butik är omväxlande och under en arbetsdag möter du kunder, sitter i kassan, arbetar på lagret och plockar upp varor på våra hyllor. Tillsammans håller vi våra lokaler rena och snygga.
Som försäljare hos oss är du Systembolagets ansikte utåt. Stark teamkänsla, högt tempo och trevliga möten kännetecknar arbetet hos oss. Vi lär av varandra och genom utveckling skapar vi resultat tillsammans. Det är i mötet med kunden som vi blir Systembolaget.
Vi söker dig som
• Har åldern inne (fyllt 20 år) för att kunna möta kunderna som får handla hos oss.
• Har god social förmåga och förstår hur du kan bidra till ett bra kundmöte.
• Kan arbeta varierande arbetstider, tidigast från 06.00 och senast till 22.00 i juni, juli och augusti.
• Gillar att samarbeta och vill bidra till att vi når våra gemensamma mål.
• Har ett flexibelt förhållningsätt, en nyfiken inställning till att lära nytt och ett intresse av de möjligheter som moderna digitala verktyg skapar.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete i ett serviceyrke och/eller med mat och dryck.
Vi möter många olika människor i våra butiker och vårt mål är att spegla samhället. Vi välkomnar medarbetare med olika erfarenheter, bakgrunder och kompetenser för att skapa en inkluderande arbetsplats där alla har möjlighet att utvecklas och bidra.
Hos oss är det enkelt att vara engagerad
Systembolaget bygger på människor - våra kunder, våra kollegor och vårt gemensamma uppdrag. Hos oss får du möjlighet att göra skillnad, utvecklas, påverka och lyckas tillsammans med andra. Du kommer att lära dig receptet på vårt imponerande kundmöte, mer om mat och dryck och hur du bidrar till kraften i 6000 medarbetare. Våra värderingar - omtänksamma, kunniga och inspirerande - vägleder oss i allt vi gör och hjälper oss att lyckas med vårt viktiga uppdrag. Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta hos oss.
Kontakt
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta Therese Gustafsson, butikschef, på telefonnummer: 0720779959.
Känns rollen rätt för dig?
Kul! Varmt välkommen att skicka in din ansökan så snart som möjligt. För att kunna göra en rättvis och likvärdig bedömning av dig som sökande använder vi oss av urvalsfrågor. I ansökningsformuläret kommer du få svara på ett antal frågor om din kompetens och erfarenhet för rollen.
Flitiga som vi är så jobbar vi löpande med vår rekryteringsprocess. Det betyder att tjänsten kan bli tillsatt redan imorgon, så tveka inte att söka redan idag!
Systembolaget finns till för alla i Sverige för att bidra till bättre folkhälsa genom att begränsa alkoholens skador. Vi bidrar med kunskap och oberoende rådgivning om mat och dryck och hur alkohol påverkar hälsan. På så vis vill vi inspirera till medvetna dryckesval och ett hälsosammare förhållningssätt till alkohol där varken människor eller miljön tar skada. Läs mer om oss på omsystembolaget.se. Ersättning
