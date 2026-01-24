Sommarnotarie
Åklagarmyndigheten / Administratörsjobb / Luleå Visa alla administratörsjobb i Luleå
2026-01-24
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Åklagarmyndigheten i Luleå
, Umeå
, Sundsvall
, Östersund
, Gävle
eller i hela Sverige
Dina arbetsuppgifter Du arbetar självständigt men också tillsammans i grupp för att få det administrativa arbetet att fungera. Service är en stor del i ditt vardagliga arbete, både internt och externt. Du jobbar tillsammans med handläggarna och - i viss utsträckning - åklagarna och bistår dem i diverse administrativa frågor.
I arbetsuppgifterna ingår bl.a. att:
ge administrativt stöd, t.ex. arbete i brottmålsdiariet, hantera arkivering och utföra allmänna kontorsuppgifter
kontrollera och registrera inkomna ärenden
vara kontakten utåt i olika sammanhang och därmed ge god service till både allmänheten och till andra myndigheter - främst via telefon och e-post.
Vardagen är händelsestyrd och det kan inkomma brådskande ärenden som gör att du behöver skifta fokus och prioritera bland dina arbetsuppgifter.
Dina kvaliteter och kvalifikationer
Vi välkomnar ansökningar från studenter vid juristprogrammet. Vid tillträdet som sommarnotarie ska du ha avklarat studier i straff- och processrätt.
Vi söker dig som
är noggrann, strukturerad och kan följa de förhållningsregler och rutiner som finns
är prestigelös
har hög integritet
är självständig och tar ansvar för dina arbetsuppgifter
har lätt för att samarbeta, skapa goda arbetsrelationer och har ett öppet förhållningssätt gentemot din omgivning
har god kommunikationsförmåga
är intresserad av straff- och processrätt.
Det är meriterande om du har erfarenhet av brottmål genom studier, praktik eller arbete.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Om anställningen
Anställningen är en särskild visstidsanställning i ca tre månader under sommaren.
På grund av arkivbestämmelser sparar vi ansökningar i två år. När du ansöker kommer dina personuppgifter att behandlas enligt offentlighetsprincipen samt dataskyddsförordningen. När du skickar din ansökan till oss, samtycker du till detta.
Vi ser gärna att du skickar in din ansökan på svenska.
Intervjuer förväntas genomföras under veckorna 6-8.
Inför erbjudande om anställning kan det bli aktuellt för Åklagarmyndigheten att genomföra registerkontroll i misstankeregistret och belastningsregistret. Registerkontrollen genomförs på slutkandidaten.
Åklagarmyndigheten som arbetsgivare
På Åklagarmyndigheten känner vi stolthet när vi går till jobbet. Tillsammans är vi över 2 200 engagerade och kompetenta medarbetare som står upp för rättssäkerhet, rättstrygghet och demokratiska värden. Oavsett roll i myndigheten så bidrar alla till vårt viktiga samhällsuppdrag.
I vårt arbete som statstjänstemän ställs höga krav på omdöme och en hög säkerhets- och sekretess medvetenhet.
Vill du bli en del av Åklagarmyndigheten? Vi strävar efter att vara en välkomnande och inkluderande arbetsplats som speglar samhällets mångfald.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Åklagarmyndigheten
(org.nr 202100-0084), http://www.aklagare.se Kontakt
Pernilla Adolfsson, facklig kontaktperson ST 010-562 58 95 Jobbnummer
9702774