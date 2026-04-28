Sommarjobbare sökes till THL
Sandahls Logistik AB / Fordonsförarjobb / Göteborg
2026-04-28
Vill du arbeta i ett engagerat team i sommar?
Vi på THL söker nu drivna och ansvarstagande C och CE sommarjobbare som trivs med ett fysiskt arbete och vill bidra till vår dagliga verksamhet. För rätt personer finns det goda möjligheter för arbete även efter sommarperioden. Publiceringsdatum2026-04-28Om tjänsten
Arbetet innebär hantering av livsmedel samt transporter, vilket ställer höga krav på noggrannhet, effektivitet och ansvarstagande. Du kommer att arbeta både självständigt och i team, där samarbete är en viktig del av vardagen. Arbetstiderna kan variera och inkluderar även helg och kvällsarbete.
Vi söker dig som:
Har god samarbetsförmåga och trivs med fysiskt arbete
Är noggrann, effektiv och initiativtagande
Kan arbeta varierande tider
Talar och skriver flytande svenskaKvalifikationer
C-körkort
Truckkort
YKB (Yrkeskompetensbevis)
Meriterande:
CE-körkort
Tidigare erfarenhet av livsmedelshantering
God lokalkännedomÖvrig information
Vi arbetar med löpande urval och tjänsterna tillsätts så snart vi hittar rätta personer.
Bakgrundskontroll kommer att genomföras.
Vi ser fram emot att höra från dig och välkomnar dig till vårt team på THL.
Kontakt från rekryteringsbolag undanbedes.
THL Transportservice är ett företag inom Sandahls bolagen som främst utför kyl- och frystransporter av livsmedel. Vi är ca 65 anställda med ett arbetsområde som sträcker sig från norra Bohuslän, Värmland och Dalsland till Skåne, även till Jönköping. Vi levererar en hög servicenivå och värdesätter effektivitet, noggrannhet och förmåga att hantera kunden på ett tillfredställande sätt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sandahls Logistik AB
422 46 GÖTEBORG
