Sommarjobbare
Ikea Industry Hultsfred AB / Maskinoperatörsjobb (trävaru) / Hultsfred
2025-12-17
IKEA Industry, en del av Inter IKEA Group, är en av världens största tillverkare av trämöbler och en integrerad del av IKEA:s värdekedja. IKEA Industry har 36 produktionsenheter i 7 länder med cirka 15 500 medarbetare. Varje år producerar IKEA Industry miljontals möbler till IKEA kunder. IKEA Industry Hultsfred AB är en del av IKEA Industry och producerar stora volymer spånskivor och möbler åt IKEA.
En dag i livet med oss!
Vi på IKEA Industry Hultsfred söker vikarier för sommaren 2026 för att täcka upp under vår semesterperiod vecka 26-33. Vi söker främst operatörer, truckförare, lastmaskinsförare men även andra tjänster för att stärka vårt team. Introduktionen planeras under våren på tider som passar både dig och oss, för att säkerställa att du får bästa mjöliga start.
Arbetet som operatör innebär att du säkerställer att produktionen bedrivs enligt våra uppsatta rutiner och mål. Du ansvarar för daglig skötsel av maskinutrustning och genomför kvalitets-och produktionskontroller.
Som lastmaskinsförare och truckförare ansvarar du för packning, lastning och lossning samt tillser att produktionen har produktionsmaterial.
Arbetstider är antingen skiftgång eller dagtid beroende på befattning.
Så vem är du?
Du har god datavana samt förmåga att ta till dig skriftliga instruktioner. Som person är du ansvarsfull, riskmedveten och har en god förmåga att samarbeta med andra. Att arbeta i team är något du trivs med och du anpassar dig lätt till förändrade förutsättningar. Din nyfikenhet gör att du lätt tar till dig ny kunskap och ser möjligheter till utveckling.
Vidare delar du IKEAs värderingar och har en naturlig förmåga att bygga relationer och kommunicerar effektivt med kollegor på både din och andra avdelningar.
Är du rätt person för oss kommer vi erbjuda dig en modern och spännande arbetsplats som genomsyras av en positiv atmosfär och en god gemenskap, där du kommer få utvecklas och ta ansvar.
Välkommen att söka och bli en viktig del av vår sommarbemanning!
Vill du veta mer?
Kontakta
P&C Generalist - Timothy Willkomm timothy.willkomm@inter.ikea.com
Facklig kontakt:
GS - Erik Bouvinerik.bouvin@inter.ikea.com
Unionen - Daniel Björkéndaniel.bjorken@inter.ikea.com
Ansök senast: 11 januari
Sista dag att ansöka är 2026-01-16
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ikea Industry Hultsfred AB
(org.nr 556260-4636), http://ikea.com
Nytorpsvägen 10 (visa karta
577 26 HULTSFRED Jobbnummer
