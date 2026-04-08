Sommarjobbande handledare
2026-04-08
Som handledare hos oss arbetar du med feriearbetande ungdomar och bidrar till trivsamma, trygga och välskötta utemiljöer. Du leder gruppen i det dagliga arbetet, stöttas av vår utemiljöansvarig och arbetar praktiskt tillsammans med ungdomarna.
Arbetet omfattar ogräsrensning, skötsel av rabatter och växter, bevattning och enklare underhåll. Tillsammans bidrar ni till att hålla våra bostadsområden trivsamma, välkomnande och trygga.
Vi söker dig som
• Är 19-25 år
• Har erfarenhet eller intresse av trädgårds- och parkskötsel (meriterande)
• Har erfarenhet av att leda aktiviteter för ungdomar (meriterande)
• Är lyhörd, ansvarstagande och initiativtagande
• Kan förstå och göra dig förstådd på svenska
• Har B-körkort (krav)
• Har ett gott bemötande och en trygg personlig stil, då rollen innebär nära kontakt med hyresgäster och våra områden
Tjänsten i korthet
• Period: Vecka 24-30
• Arbetstid: Helgfria vardagar kl. 07.00-16.00
• Anställningsform: Säsongsanställning
• Lön: Enligt avtal
Sista dag att ansöka är 15 april 2026
Ansök via: ansokan@ekerobostader.se
Skriv Sommarjobbande handledare i ämnesraden.
Har du frågor är du välkommen att kontakta:
Kenny Kindgren, Utemiljöansvarig
E-postadress: kenny.kindgren@ekerobostader.se Så ansöker du
