Sommarjobba som säljare!
2026-03-06
Vill du jobba med försäljning, kundkontakt och tydliga mål? Trivs du med att ha telefonen som ditt främsta arbetsverktyg? Då kan detta vara sommarjobbet för dig!
Som säljare hos oss ringer du befintliga kunder för att hjälpa dem att förbättra sin lånesituation genom att samla lån och krediter. Lån är vår huvudprodukt, men du kommer även att sälja andra finansiella produkter såsom betalförsäkringar och kreditkort. Du hanterar också inkommande samtal och ärenden via webben, samt hanterar dina ärenden administrativt under del av arbetsdagen.
Vi söker dig som: Trivs med kundkontakt och telefonen som arbetsverktyg Har driv, målfokus och en positiv inställning Vill ha en varierad arbetsdag med högt tempo
Bra att veta
Rollen är placerad på vårt huvudkontor på Väla, Helsingborg Introduktionsutbildning sker under enstaka dagar i maj månad Vi erbjuder förmåner som massage, friskvårdsbidrag, subventionerad lunch m.m. Vi har kollektivavtal och trygga anställningsvillkor
Ansökan & rekryteringsprocess
Du ansöker genom att skicka in ditt CV och svara på en kort videofråga. Om du går vidare i processen blir du kallad till en intervju som hålls på plats under mars eller april. Anställningen sträcker sig från juni till augusti, och introduktion sker stegvis under maj månad.
På slutkandidater genomför vi en utförlig bakgrundskontroll via ett externt bolag.
Om Resurs
Resurs har mer än 40 års erfarenhet inom retail finance och är en av de ledande nischbankerna i Norden. Vi hjälper företag och privatpersoner med lån, sparande och betalningar. Idag har vi en kundbas på drygt 6 miljoner kunder och cirka 800 medarbetare i Norden.
Ansök idag!
Vänta inte med att skicka in din ansökan, urval och intervjuer sker nämligen löpande och tjänsten kan därför komma att tillsättas före sista annonseringsdatum. Vi ser fram emot att höra från dig!
