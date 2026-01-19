Sommarjobba som personlig assistent!
Shamsen omsorg AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Gagnef Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Gagnef
2026-01-19
Är du en person som tycker om att arbeta med människor, vill göra skillnad i någons vardag och dessutom har körkort? Då kan detta sommarvikariat inom personlig assistans vara något för dig.
Vi söker engagerade sommarvikarier till personlig assistans enligt LSS. Som personlig assistent arbetar du nära en individ och stöttar i vardagen för att skapa trygghet, självständighet och livskvalitet. Arbetsuppgifterna anpassas efter brukarens behov och kan innebära stöd i personlig omvårdnad, hushållssysslor, fritidsaktiviteter och social samvaro.
Vi söker dig som:
Tycker om att arbeta med människor
Är trygg, ansvarsfull och lyhörd
Har B-körkort
Kan arbeta självständigt och ta initiativ
Erfarenhet av personlig assistans är meriterande, men inget krav
Vi erbjuder:
Ett meningsfullt och givande arbete
Introduktion och handledning
Ett varierande arbete där du gör verklig skillnad
Välkommen med din ansökan - kanske får vi träffa just dig!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Shamsen omsorg AB
(org.nr 556832-3405), https://shamsen.se
785 60 GAGNEF Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Shamsen Omsorg AB Kontakt
Susanne Malm susanne@shamsen.se Jobbnummer
9692982