Sommarjobba som junior Riskanalytiker
Karriärguiden Group Sweden AB / Organisationsutvecklarjobb / Örebro Visa alla organisationsutvecklarjobb i Örebro
2026-01-26
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karriärguiden Group Sweden AB i Örebro
, Karlskoga
, Askersund
, Nacka
, Kristinehamn
eller i hela Sverige
Vi söker för kunds räkning. För att ansöka till tjänsten, vänligen besök https://karriarguiden.se/sv/jobb/sommarjobba-som-junior-riskanalytiker.
Vi ser fram emot din ansökan!
Är du i början av din karriär och vill snabbt ta ansvar i en spännande roll inom riskhantering? Vi söker nu en driven och nyfiken riskanalytiker som vill växa och utvecklas tillsammans med ett erfaret team. Detta är ett sommarjobb som sträcker sig under perioden början (senast mitten) av juni till mitten av augusti med möjligheten att arbeta på timmar under terminen därefter. Ta chansen att arbeta med några av de mest intressanta frågorna inom riskhantering och riskkontroll inom finansiell verksamhet.
Riskavdelningen
Hos oss får du chansen att vara en del av en tight och kunnig grupp som arbetar tillsammans för att identifiera, följa upp och säkerställa hantering av de väsentliga risker som verksamheten står inför. Med stöd av seniora medarbetare, som gärna delar med sig av sin expertis, kommer du att utvecklas snabbt och få ta stort ansvar redan från start.
Rollen
Som Riskanalytiker kommer du att arbeta med en rad spännande och utvecklande arbetsuppgifter inom riskhantering.
Du kommer bland annat att:
• Följa upp dagliga risker utifrån företagets riskaptit och gränsvärden.
• Internrapportera om företagets risker baserat på daglig uppföljning.
• Arbeta med extern rapportering till tillsynsmyndigheter.
• Bevaka omvärlden för att identifiera faktorer som kan påverka företagets riskexponering.
Andra aktiviteter inom avdelningenVem är du?
Vi söker dig som studerar ekonomi, gärna med inriktning på finans eller dylikt. Erfarenhet av liknande arbete är meriterande, men vi värdesätter även nyfikenhet och en vilja att utvecklas.
För att lyckas i rollen är du:
• Driven och självgående - Du tar ansvar för ditt arbete och är motiverad att ständigt förbättra både dig själv och våra processer. Du är strukturerad och har förmågan att prioritera effektivt.
• Analytisk och noggrann - Du trivs med att analysera data och arbeta med kvantitativa metoder för att förstå och rapportera risker.
• Samarbetsvillig - Du arbetar nära seniora kollegor och uppskattar ett nära samarbete där kunskap delas på ett prestigelöst sätt och där du bidrar aktivt.
Vad vi erbjuder
Här får du en unik möjlighet att utvecklas i en dynamisk miljö där ditt arbete har stor påverkan. Vi erbjuder en roll där du snabbt får ta ansvar och arbeta med externa rapporteringar och avancerade riskanalyser, samtidigt som du har stöd av seniora kollegor.
Du kommer också att arbeta i en organisation som värdesätter kontinuerligt lärande och professionell utveckling. Genom daglig interaktion med erfarna kollegor och utmanande arbetsuppgifter kommer du att kunna utveckla din expertis inom riskhantering på ett sätt som få arbetsplatser kan erbjuda.
Låter detta som något för dig? Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karriärguiden Group Sweden AB
(org.nr 559486-8696), https://karriarguiden.se/sv/arbetsgivare/kommuninvest Arbetsplats
Kommuninvest Jobbnummer
9705843