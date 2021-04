Sommarjobba som distributör Tanum - Västsvensk Tidningsdistribution KB - Vaktmästarjobb i Tanum

Västsvensk Tidningsdistribution KB / Vaktmästarjobb / Tanum2021-04-15Sommarjobba som distributör på VTD!Snart är sommaren hos oss och vad passar då bättre än att bada, sola och äta glass? Som distributör på VTD jobbar du nattetid och får dagarna fria att planera som du vill. Är du en nattmänniska och gillar att kombinera ditt arbete med rörelse? Har du ett bra lokalsinne och är serviceinriktad? Då kan du bli en av oss! Nu söker vi dig som vill sommarjobba i Tanum!VTD är ett specialiserat distributions- och logistikföretag inriktad på morgonutdelning av dagstidningar och andra produkter till hushåll och näringsliv. Med kompetenta och engagerade medarbetare är vi en stark affärspartner. Genom optimal logistik i alla led ger vi våra kunder kostnadseffektiva och kvalitetssäkra leveranser. VTD är en av Västsveriges större arbetsgivare och har ca 1 100 medarbetare. Vi har verksamhet från Strömstad i norr till Laholm i söder, och från Alingsås i öster till skärgården i väster. Våra distributörer delar ut produkter till 700 000 hushåll, vi besöker varje väg, gata, trottoar och trappuppgång 355 dagar om året. Via ett starkt linjenät av lastbilar skickas tidningar och andra produkter från tryckerierna ut till våra 30 filialer runt om i Västsverige. Därifrån fraktas produkterna via gång, cykel eller bil ut till hushållen. En kedja som oförtrutet pågår oavsett väder och vind.Vi söker distributörer för utdelning av tidningar, post och paket under våra ordinarie distributörers sommarsemestrar.Som distributör hos VTD börjar du ditt arbetspass på en filial eller avhämtningsplats i ditt närområde. På filialen gör du en sortering och ser över respektive produkter så som tidningar, post m.m, som du sedan levererar till kunderna i god tid till morgonkaffet.Arbetstiden varierar beroende på distriktets storlek. Såväl nattarbete som arbete på mornar förekommer.Som person är det viktigt att du är ansvarsfull, noggrann och har hög servicekänsla.Vårt mål är att du ska bo och arbeta så nära filialen/avhämtningsplats som möjligt. Vi ser dock gärna att du är flexibel, ange i din ansökan i vilket/vilka områden du kan tänka dig att arbeta.Det är ett krav för tjänsten att du har grundläggande kunskaper i svenska eller engelska, i såväl tal som skrift samt att du har fyllt 18 år.Vid intresse av bildistrikt så krävs körkort inom Sverige/EU.Rekryteringen pågår under våren och vi läser ansökningarna löpande. Längden på anställning kan skifta beroende på område och distrikt.Lön enligt avtal med Transportarbetareförbundet.Nyanställd: 142,86 kr/timmeObekvämlighetstillägg (OB):Måndag-fredag: 9,67 kr/timmeLördag: 19,28 kr/timmeSöndag & heldag: 29,07 kr/timme2021-04-15Västsvensk Tidningsdistribution ABOrganisationsnummer: 559238-4761Email: Rekrytering@vtd.se Varaktighet, arbetstidDeltid 40% Visstid 2021-06-01 - 2021-08-31Fast månads- vecko- eller timlönSista dag att ansöka är 2021-05-30Västsvensk Tidningsdistribution KB5694843