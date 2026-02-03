Sommarjobba som distributör i Kalix
2026-02-03
Trivs du med att jobba självständigt, när världen är som tystast - och när andra sover? Då kan detta vara sommarjobbet för dig.
Som distributör ser du till att tidningar, brev och paket kommer hela vägen hem till våra kunder - i tid, varje dag. Du kör bil längs din rutt på natten så att våra prenumeranter kan vakna till dagsfärska nyheter och en första kopp kaffe.
Du kommer att:
- Leverera tidningar, brev och paket till hushåll och företag
- Köra bil enligt planerad rutt och hålla hög leveransprecision
- Arbeta nattetid/tidiga morgnar under sommarperioden
Varför sommarjobba hos oss?
- Magiska soluppgångar - upplev staden när den vaknar
- Vardagsmotion på arbetstid - rörligt arbete som ger energi
- Härligt teamwork - stark gemenskap och stöttande kollegor
- Fritid på dagen - planera din dag som du vill
Vem är du?
- Självständig, noggrann och ansvarsfull
- Trivs med nattarbete och håller tempot uppe när det behövs
- Trygg bakom ratten och bekväm med att jobba ute i alla väder
- Anställningsform: Sommarjobb/vikariat (heltid eller deltid)
- Arbetstider: Nätter/helger enligt schema
- Period: Sommarperioden (jun-aug eller enligt överenskommelse)
- Plats: Kalix, Haparanda
- Du arbetar med högerstyrd bil
Skicka in din ansökan via länken i annonsen - ett kort CV eller en enkel beskrivning av vem du är och när du kan jobba .
Urval sker löpande, så sök redan idag!
Arbetet ställer inte några krav på förkunskaper. Vi värdesätter i stället din inställning och förmåga att arbeta självständigt och ta eget ansvar. Du behöver vara noggrann och ha en hög servicekänsla, vara minst 18 år och kunna kommunicera på svenska eller engelska.
Vi arbetar i digitala arbetsverktyg och ser gärna att du har god IT-vana.
B-körkort är ett krav
Vi är en värderingsstyrd koncern som eftersträvar jämställdhet och mångfald och värdesätter därför sökande med olika bakgrund och erfarenheter.
Svensk Hemleverans erbjuder snabba och prisvärda hemleveranser i en effektiv och hållbar logistikkedja med huvuduppdraget att dela ut morgontidningen. För att göra mest nytta i varje leverans tar vi även med oss brev och paket. Våra utdelningsområden är Östergötland, norra Småland, Uppland, Gotland, Sörmland, Norrbotten och norra Västerbotten.
Vi är en del av NTM som är en av Sveriges största koncerner för lokal media, en stiftelseägd koncern med hjärtat i den lokala journalistiken. Vi har höga ambitioner i vårt dagliga arbete och som arbetsgivare. Vi arbetar aktivt med vår arbetsmiljö, kompetens och ledarskap för att skapa en välmående verksamhet.
Vi värdesätter mångfald och utvecklas genom att ta vara på våra medarbetares skilda erfarenheter och perspektiv, men vi samlas under en gemensam värdegrund: Vi är lyhörda, målinriktade och nyfikna och därför snabba till förändring. Vi har en positiv anda och vi är förlåtande, toleranta och inkluderande. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare SvHL Norr KB
, https://svenskhemleverans.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Svensk Hemleverans Jobbnummer
9721117