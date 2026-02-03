Sommarjobba som bemanningsstjärna
2026-02-03
Beskrivning av tjänsten som Koordinator
Centrala bemanningsenheten på Frösunda Personlig Assistans söker nu engagerade och serviceinriktade koordinatorer som vill arbeta hos oss i sommar.
Vill du arbeta i en verksamhet där människan står i centrum och där din insats gör skillnad varje dag? Då kan det här vara rätt roll för dig
Om rollen
Som bemanningskoordinator ansvarar du främst för att säkerställa akut bemanning vid frånvaro inom personlig assistans. Rollen är central i vår verksamhet och innebär många kontakter - både internt och externt. Enheten ansvarar även för företagets centrala växel, vilket gör att du kommer att arbeta med både telefoni och dator som dina huvudsakliga arbetsverktyg. Tempot kan växla snabbt och vi lägger stor vikt vid en hög nivå av service, kvalitet och professionalism.
Dina arbetsuppgifter
Akut bemanning
Växel
kris-hantering (utanför kontorstid)
Dokumentation
Samverka med andra funktioner och roller inom företaget
Kontorsskötsel
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Mycket god svenska och god engelska
God social kompetens och förmåga att kommunicera tydligt i tal och skrift
Erfarenhet av kundtjänst, service eller bemanning via telefon
God datorvana
Erfarenhet från vård-, omsorgs- eller assistansverksamhet är meriterande
Vi erbjuder dig
En tjänst som sommarvikarie 2026, med möjlighet att arbeta extra både innan och efter sommaren.
En viktig och varierad roll i en meningsfull verksamhet
Arbete i ett team med god sammanhållning.
En arbetsplats som aktivt arbetar för mångfald, inkludering och jämn könsfördelning
Flexibilitet med arbetstider över dygnet
Utbildningar
Möjlighet att växa inom företaget
Arbetstider
Arbetstiden är förlagd över dygnets alla timmar, både vardag och helg. Dag, kväll samt jourarbete under natt.
Om Frösunda Personlig assistans
Frösunda är en av landets ledande assistansanordnare med över 25 års erfarenhet. Det gör oss till ett tryggt företag för dig som medarbetare och för våra kunder och närstående. Vi är en ansvarsfull arbetsgivare som tar helhetsansvar för assistansen dygnet runt. Tack vare lokala kontor över hela Sverige i kombination med centrala stödfunktioner finns vi alltid här för dig och dina kunder. Som medarbetare hos oss får du ett varierande arbete och möjlighet att utvecklas. Här gör du skillnad - varje dag.
Övrig information
Anställningsform: Sommarvikariat, timvikarie.
Omfattning: Deltid/heltid efter ök.
Tillträde: Sommar 2026, inskolning sker under våren 2026. Möjlighet att arbeta som timvikarie direkt efter inskolning.
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Sista ansökningsdag 20260310
Vid frågor om tjänsten, är du varmt välkommen att kontakta: Maria Ringström Francis via mail: Maria.francis@frosunda.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
