Sommarjobba inom funktionsstöd
2025-12-08
I Karlskrona är våra ambitioner höga och vi brinner för att utveckla den moderna staden i havet. Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad. Välkommen till Blekinges största arbetsgivare, där dina möjligheter att utvecklas är goda.
Vill du vara med och bidra till en ökad livskvalitet och självständighet för personer med funktionsnedsättning? Sök sommarjobb hos oss inom funktionsstöd!Publiceringsdatum2025-12-08Arbetsuppgifter
Karlskrona kommuns social- och funktionsstödsförvaltning söker dig som vill ha ett givande och lärorikt sommarjobb där du får möjlighet att göra skillnad för andra. Målet med ditt arbete är att ge personer med en fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning möjlighet att leva som andra.
Förvaltningen har ungefär 100 arbetsplatser i hela kommunen med flera olika verksamheter så som särskilda boenden, personlig assistans, daglig verksamhet, korttidsplatser/barn- och ungdomsverksamheter och boendestöd. Vi ger stöd till personer i alla åldrar, dygnet runt, årets alla dagar.
De personer vi ger stöd har olika behov. Stöd kan behövas med omvårdnad och personlig hygien. Det kan behövas stöd i att kommunicera och göra sig förstådd. Det kan även betyda att du ger stöd i vardagliga sysslor såsom matlagning, tvätt och handling. Det kan också innebära att göra eller följa med brukaren på olika aktiviteter. Vilket stöd som ska ges har man kommit överens om tillsammans med brukaren och det finns nedskrivet i en genomförandeplan.Kvalifikationer
Vad krävs för att arbeta hos oss?
Du behöver ha ett genuint intresse av att hjälpa andra. Erfarenhet av omvårdnad/pedagogiskt arbete är en merit, men inget krav. Vi ger dig de praktiska kunskaper du behöver, och de utmaningar du möter löser vi tillsammans. Du bör ha fyllt 18 år innan semestervikariatet börjar för att få jobba i social- och funktionsstödsförvaltningen. Körkort är önskvärt, men inget krav. Du behöver god svenska i tal och skrift för att kunna kommunicera och dokumentera.
När behöver vi dig?
Våra semesterperioder är från mitten av juni till mitten av augusti men det kan finnas behov även innan och efter semesterperioden. Dina arbetstider varierar beroende på var du kommer att få arbeta. Behovet av vår service finns alla dagar och alla dygnets timmar. Ditt schema innefattar arbetspass dag-kväll och/eller nattetid. Vi arbetar både på vardagar och helger.
Tycker du att ett sommarjobb hos oss låter spännande?
Lämna in din ansökan redan idag genom att klicka på sök tjänsten. Vill du ha mer information om sommarjobbet kan du höra av dig till kontaktpersonen eller den fackliga företrädaren. Kallelse till intervju skickas till din angivna mail och intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
ÖVRIGT
Som en del i vårt arbete för en mer rättvis och fördomsfri rekryteringsprocess har vi valt att samarbeta med Hubert.ai.
Efter att du skickat in din ansökan kommer du att direkt bli inbjuden till en chattbaserad första intervju med vår virtuella rekryteringsassistent Hubert. Syftet med denna intervju är att göra urvalsprocessen snabbare och mer träffsäker den ersätter inte den mänskliga intervjun, utan fungerar som ett första steg som hjälper oss att skapa bättre förutsättningar för ett mer djupgående samtal längre fram i processen.
Intervjun tar normalt ca 15-20 minuter att genomföra och vi ser helst att du gör den så snart du har möjlighet.
Tips inför intervjun? Ta gärna en titt på denna artikel: https://www.hubert.ai/insights/tips-och-rad-infor-din-forsta-hubert-intervju Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-05
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Karlskrona kommun
Karlskrona kommun, Social- och funktionsstödsförvaltningen Kontakt
Resurs och bemanning sff.resursochbemanning@karlskrona.se 0455 - 29500 Jobbnummer
