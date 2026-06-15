Sommarjobb v26-31 i Brunna
Adecco Sweden Aktiebolag / Lagerjobb / Upplands-Bro Visa alla lagerjobb i Upplands-Bro
2026-06-15
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adecco Sweden Aktiebolag i Upplands-Bro
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-15Om tjänsten
Kunden i Brunna hyr ut olika typer av bygg- och anläggningsmaskiner.
Största delen av sin arbetsdag kommer att ske i tvätthallen, vilket gör att miljön kommer vara fuktig och högt ljud, då man gör rent saxliftar av olika slag med högtryckstvättar och olika medel.
Arbetet är självständigt och du måste själv se vad som behöver göras. Du arbetar en del tid ensam och i grupp. Arbetet är dagtid mån-fre 0630-1530 eller 0700-1600.
Tjänsten är ett konsultuppdrag med start v26 fram till v31. viktigt är att man kan arbeta heltid dessa veckor
Krav för tjänsten
Kan kommunicera obehindrat i svenska både i tal o skift
kan arbeta heltid v26-31
Om dig
Som person är du självgående, flexibel, social och du måste kunna ta egna initiativ och hjälpa till där det behövs. Du är även prestigelös och inte rädd för fysiskt arbete eller jobba i miljöer smuts & fukt förekommer.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare:
Edvard Bergstedt som nås via edvard.bergstedt@adecco.se
. Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan!
Sökord
lager,maskiner, kungsängen, Brunna ,Adecco Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden Aktiebolag
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
Svetsarvägen 8 (visa karta
)
171 41 SOLNA Arbetsplats
Adecco Kontakt
Business Manger
Edvard Bergstedt Edvard.Bergstedt@adecco.se Jobbnummer
9963298