Sommarjobb truckförare
Essity Hygiene and Health AB / Lagerjobb / Falkenberg
2026-02-10
Essity is a leading global hygiene and health company dedicated to improving well-being through our products and solutions, essentials for everyday life. The name Essity stems from the words essentials and necessities. Our sustainable business model creates value for people and nature. Working at Essity is not just a career; it is a chance to directly make the world a healthier, more hygienic and safer place. With life-changing innovations coupled with sustainable solutions, Essity strives to reach more people every year with the necessary and essential solutions for well-being. At Essity, we believe every career is as unique as the individual and empower employees to reach their full potential in a winning culture motivated by a powerful purpose. Essity in Brief Sales are conducted in approximately 150 countries under the leading global brands TENA and Tork, and other strong brands, such as JOBST, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda and Zewa. Essity has about 46,000 employees. Net sales in 2020 amounted to approximately SEK 122bn (EUR 11.6bn). The company's headquarters is located in Stockholm, Sweden, and Essity is listed on Nasdaq Stockholm. Essity breaks barriers to well-being and contributes to a healthy, sustainable and circular society.
Är du nyfiken och noggrann, redo att utforska nya saker? Är du intresserad av lager och logistik och tycker att det vore spännande att jobba inom en produktionsverksamhet? Då kan detta vara jobbet för dig!
Essity i Falkenberg rekryterar just nu flera truckförare för sommaren 2026. Som vikarie hos oss på Essity kommer du att ersätta ordinarie personal under deras semestertider från v. 23 till v. 32 med möjligheter att justera efter behov.
Att jobba hos oss på Essity under sommaren ger dig inte bara möjligheten att lära känna oss, utan ger oss också chansen att lära känna dig. Många av våra tidigare vikarier har trivts bra och fortsatt hos oss efter sommaren.
Sök redan idag och var en del av vårt fantastiska team på en av Falkenbergs största och mest populära arbetsplatser!
Om rollen
I arbetslaget kommer du tillsammans med dina närmaste kollegor att vara en del av logistikteamet. Det innebär att hantera pallar från produktionen och inkommande gods, samt ansvara för in- och utlastning av pallar. Vi behöver personal för 2-skiftsarbete samt dagtid där du ska kunna jobba både på förmiddag, eftermiddag och natt.
Vi söker dig som:
* Har fyllt 18 år.
* Har B* körkort.
* God samarbetsförmåga, vilja att lära samt vara positiv och engagerad.
* Datorvana.
* Prioriterar säkerhet högt.
* Goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt. Rollen innebär att läsa instruktioner.
* Har truckkort B3 enligt TLP10 (meriterande).
Vi rekryterar löpande, så skicka in din ansökan idag för att inte missa chansen!
Vänligen observera att vi endast tar emot ansökningar via hemsidan på grund av GDPR.
För fackliga frågor (IF Metall), kontakta facklig representant Johan Svengren (johan.svengren@essity.com
).
Om Falkenbergsfabriken
I fabriken i Falkenberg är vi ca 360 anställda. Vi är en modern organisation med högteknologiska maskiner och tankesätt. Teknikutveckling och uppgraderingsprojekt är ständigt på vår agenda. Här tillverkar vi blöjor och inkontinensprodukter främst för marknader inom Central - och Östeuropa.
Vill du få en inblick i hur vi har det? Se vår film: Fabriken i Falkenberg.
27 feb. 2026
Essity258685
Essity Hygiene and Health AB
