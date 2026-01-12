Sommarjobb telefonist
Region Kalmar län / Kundservicejobb / Kalmar Visa alla kundservicejobb i Kalmar
2026-01-12
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Kalmar län i Kalmar
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige
Vill du ha ett sommarjobb där du får möjlighet att vara social, kommunikativ och lösningsorienterad? Då har vi möjligheten för dig!
Dina arbetsuppgifter består utav att svara i telefon i Region Kalmar läns växel där du bidrar till god tillgänglighet för invånare och medarbetare inom regionen.
Du får också möjlighet att bemöta kunder vid vår informationsdisk på länssjukhuset i Kalmar. Dina arbetstider kommer att variera då du arbetar efter ett schema som inkluderar kvälls- och helgtjänstgöring.
Om dig
Du har en avslutad treårig gymnasieutbildning och god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska. Du har erfarenhet av att arbeta med service och bemötande av kunder, gärna per telefon. För tjänsten krävs god datorkunskap.
För att lyckas i tjänsten behöver du vara kommunikativ, saklig och korrekt med ett gott bemötande i varje enskilt fall. Då vi arbetar med många olika arbetsuppgifter och du kommer ha kollegor i hela länet är flexibilitet och samarbete en förutsättning. Du är ansvarstagande, lösningsorienterad och kreativ då inkommande frågor och problem som uppstår nästan alltid är situationsanpassade och måste lösas omgående.
Vi söker dig som kan arbeta åtta veckor heltid från och med vecka 26, med utbildning innan dess.
Urvalet kan komma att ske löpande under ansökningsperioden, så sänd in din ansökan redan idag.
Din framtida arbetsplats
Hos oss är vi dryga 20 assistenter inom kundtjänst/tele. Vi besvarar samtal över hela länet, alla dagar i veckan och är tillsammans med för att skapa en god tillgängligheten för Region Kalmar läns invånare.
Vi är en del av Regionservice, som är 500 medarbetare med specialkompetens inom flera olika yrkesområden. Tillsammans ansvarar, utför och utvecklar vi servicetjänster för Region Kalmar läns verksamheter.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/9". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kalmar Län
(org.nr 232100-0073) Arbetsplats
Regionservice Kontakt
Marie Olander, rekryterande chef 010-3584188 Jobbnummer
9677578