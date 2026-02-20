Sommarjobb Spareception & Bar
Hotel Dalecarlia AB / Receptionistjobb / Leksand Visa alla receptionistjobb i Leksand
2026-02-20
, Gagnef
, Rättvik
, Borlänge
, Falun
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hotel Dalecarlia AB i Leksand
Sommarjobb i hjärtat av Dalarna - Spareception & Bar
Dalecarlia Hotel & Spa, Tällberg
Drömmer du om en sommar med utsikt över Siljan och en arbetsplats där gäster kommer för att koppla av och njuta? Nu söker vi sommarpersonal till vår spareception och spa bar på Dalecarlia Hotel & Spa.
Hos oss blir du en del av ett engagerat team som varje dag skapar en upplevelse präglad av lugn, kvalitet och personlig service.
Om rollen
Som medarbetare i spareception och bar är du en viktig del av gästupplevelsen.
Du:
Välkomnar och guidar våra spagäster
Ansvarar för in- och utcheckning i spa
Serverar dryck och enklare tilltugg i spa baren
Säkerställer ordning, trivsel och en harmonisk miljö
Rollen är varierande och kräver både närvaro, flexibilitet och servicekänsla.
Vi söker dig som
Har en naturlig känsla för service och värdskap
Är ansvarstagande och noggrann
Trivs i ett högt tempo men kan skapa lugn omkring dig
Erfarenhet från reception, bar eller annan service är meriterande
Personlighet, inställning och vilja att bidra till teamet är det viktigaste för oss.
Vi erbjuder
En unik arbetsplats med utsikt över Siljan
Ett engagerat och välkomnande team
Möjlighet att utvecklas inom hotell och spa
En sommar fylld av möten, erfarenhet och gemenskap
Period: Sommar 2026, med möjlighet till extraarbete före och efter säsong.
Ansökan: Skicka CV och en kort presentation av dig själv till jenny.elings@dalecarlia.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: jenny.elings@dalecarlia.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hotel Dalecarlia AB
(org.nr 556055-6036), https://www.dalecarlia.se/
Tällgårdsgattu 21 (visa karta
)
793 70 TÄLLBERG Arbetsplats
Dalecarlia Hotel Kontakt
Spachef
Jenny Elings jenny.elings@dalecarlia.se Jobbnummer
9753457