Sommarjobb som industrisanerare - Sandviken
2026-01-30
Vill du hjälpa till att serva våra industrikunder i sommar? Ett sommarjobb hos oss är en möjlighet för dig som vill få bra erfarenheter och samtidigt bidra till att stärka svensk industri. Vi söker dig som är en lagspelare, gillar högt tempo och som vill vara en del av ett spännande och växande bolag. Efter sommaren finns chanser att fortsätta din utveckling hos oss på Enerco!
Enerco har vuxit stadigt sedan starten 2015. Idag är vi närmare 1000 medarbetare på 24 orter med verksamhet inom affärsområdena industriell utveckling, mekaniskt underhåll, verkstäder, industrirengöring och industriella projekt. Nu söker vi sommarjobbare till vår saneringsverksamhet i Sandviken.Publiceringsdatum2026-01-30Dina arbetsuppgifter
Som industrisanerare blir du en viktig del av vårt team som servar industrin under sommarens industristopp. Arbetet handlar om att hålla maskiner och utrustning i toppskick för att produktionen ska rulla smidigt. Du får möjlighet att prova på flera olika uppgifter, exempelvis:
Sanering av maskiner och lokaler för att säkerställa ren och effektiv drift.
Hantering av farligt avfall, där du samarbetar med sugbilschaufförer som transporterar avfallet på ett säkert sätt.
Arbete på hög höjd och i slutna utrymmen, med rätt utrustning och säkerhet i fokus.
Kvalifikationer och egenskaper
Vi letar nu efter dig med rätt attityd och inställning. Som sanerare behöver du uppskatta att jobba i en verksamhet som har ett högt tempo och är fysiskt krävande. Vi söker dig som är i god fysisk kondition, är positiv och trivs med ett varierande arbete. B körkort är meriterande. Vi har behov inom fler olika områden:
Chaufförer med C-kort och YKB
Saneringstekniker
Värderingar
På Enerco är säkerhet, kvalitet, innovation och samverkan våra ledord. Vi arbetar aktivt för att skapa en trygg och inkluderande arbetsmiljö där vi ständigt utvecklas tillsammans. Mångfald är en styrka, och vi välkomnar sökande med olika bakgrunder och erfarenheter.
Arbetsperiod - industristopp
Vår största bemanning behövs under veckorna 32-35 men det kan även finnas möjlighet att börja arbeta tidigare.Så ansöker du
Urval sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag!
Observera att vi endast tar emot ansökningar via länken i annonsen. Ansökningar via e-post eller brev behandlas ej.
Välkommen till Enerco - där du får chansen att bidra till svensk industri och utveckla både dig själv och din kompetens!
Välkommen med din ansökan!
Viktigt! Se till att kontrollera dina spaminställningar så att våra svarsmail inte hamnar i skräpposten och i vissa fall inte kan levereras. Vi kommer att kommunicera via mail under rekryteringsprocessen, och vi vill vara säkra på att våra meddelanden når dig i tid.
ENERCO GROUP
Enerco servar svensk industri med teknik- och underhållstjänster av yppersta klass. Koncernen bildades 2015 och har omkring 1000 medarbetare och kontor på över 25 orter. Vårt huvudkontor finns i Hofors.
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
https://karriar.enerco.se
Järnverksleden 8
811 34 SANDVIKEN
Sebastian Hellström sebastian.hellstrom@enerco.se 070 - 796 70 59
