Sommarjobb som busschaufför 2026
2025-11-03
Nu söker vi busschaufförer inför sommaren 2026! Vill du arbeta som busschaufför och bidra med din insats när ordinarie personal har semester? Då kan detta vara något för dig.
Framtidens viktigaste jobb
Vi vill leda omställningen av vår industri mot en hållbar framtid. Och på samma sätt som vi vill förändra världen, vill vi utveckla alla som är med oss på resan, personligt och professionellt. Vill du vara med och forma framtiden för världens gruv- och mineralindustri?
Din roll
Som busschaufför på LKAB ansvarar du för att köra personaltransporter mellan olika delar av verksamheten. Det kan innebära körning under jord, till och från verkstäder, förädlingsverk eller andra arbetsplatser. Du kommer även köra gods och prover mellan verksamhetsorterna. Du ser till att fordonen är i gott skick, följer säkerhetsrutiner och hanterar eventuella avvikelser på ett professionellt sätt.
Det här har du med dig
D-körkort
Giltigt YKB
Behärskar det svenska språket i tal och skrift
Tidigare erfarenhet som busschaufför är meriterande
Varmt välkommen med din ansökan!
Ansökningar behandlas löpande, så vänta inte med din ansökan.
Har du frågor kring sommarjobb eller din ansökan? Läs vanliga frågor och svar här: Frågor och svar om sommarjobb på LKAB
Start: Senast i mitten på juni 2026
Plats: Kiruna och Malmberget (Gällivare)
Omfattning: Heltid, dagtid eller skift utan natt
Kontakt: För mer information om rekryteringsprocessen vänligen kontakta rekrytering@lkab.com
Information om ansökan
Rekryteringsprocessen pågår från september 2025 till början av 2026. Tjänsterna tillsätts löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Bostadssituationen i Malmfälten är svår och för att kunna gå vidare med din ansökan behöver vi information om din tillgång till boende på verksamhetsorten.
I denna rekrytering använder vi urvalsfrågor som grund för vårt urval. Det innebär att du inte behöver skicka in något CV eller personligt brev. För att vi ska kunna göra en rättvis bedömning är det därför viktigt att du svarar utförligt och noggrant på urvalsfrågorna.
Fackliga kontakter:
Facklig kontakt Malmberget: Tomas Larsson, thomas.l.larsson@lkab.com
Facklig kontakt Kiruna: Anders Elenius, anders.elenius@lkab.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luossavaara-Kiirunavaara AB
983 41 KOSKULLSKULLE Arbetsplats
Malmberget Jobbnummer
