Sommarjobb: Simlärare och Simlärarassistenter
Karlstads kommun / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Karlstad Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Karlstad
2026-03-02
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karlstads kommun i Karlstad
, Torsby
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-03-02Beskrivning
Under fyra veckor på sommaren erbjuder Karlstad kommun kostnadsfri simskola för barn mellan 6-11 år vid flera av kommunens badplatser.
Vi söker nu 8 simlärare och 9 simlärarassistenter, som vill ha ett ansvarsfullt och berikande sommarjobb! Dina arbetsuppgifter
Arbetet som simlärare eller simlärarassistent innebär att är du arbetar med att öka simkunnigheten bland barn och unga boende i Karlstad kommun. En simlärare och en simlärarassistent arbetar på varje badplats.
När du arbetar som simlärare eller simlärarassistent på våra utesimskolor kommer din arbetsplats variera utifrån behovet på simskola i kommunen. All verksamhet är utomhus vid kommunens kommunala badplatser. Kvalifikationer
Du som söker är simkunnig enligt kraven för Silverbojen. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet i någon form av att arbeta med barn och unga, tex. inom skolvärlden eller inom föreningslivet.
Simlärarutbildning via Svenska Livräddarsällskapet (SLS) är ett krav för att arbeta som simlärare. Minimiålder avseende simlärare 18 år.
Du har goda kunskaper i svenska, skriftligt såväl som muntligt. Har du kunskaper i andra språk ses det som meriterande.
Körkort är meriterande
Urval sker löpande, så vänta inte med din ansökan!
Om Karlstads kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för kommunens bad- och idrottsanläggningar, fritidsgårdar, parklekar, bibliotek, och konst i offentlig miljö. Vi driver Alsters herrgård - Gustaf Frödings minnesgård, teaterbiografen Arenan, Skaparverkstan, Ungdomens hus och Seniorernas hus.
Våra cirka 240 medarbetare skapar goda förutsättningar för idrotten, kulturen och föreningslivet.
Sundstabadet erbjuder något för alla. Här finns en badupplevelse oavsett om man vill BADA eller NJUTA. Sundstabadet är en av landets största badanläggningar med närmre 400 000 inpasseringar årligen. Verksamheten är öppen 360 dagar per år. Våra målgrupper är alla Karlstadsbor såväl allmänhet som skolelever och föreningsliv samt besökare till Karlstad.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via våra rekryteringssystem och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Karlstads kommun
(org.nr 212000-1850) Arbetsplats
Kultur- och fritidsförvaltningen, Bad Kontakt
Erika Sköldberg utesimskola@karlstad.se,076-6974038 Jobbnummer
9772699