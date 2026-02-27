Sommarjobb Servis & Bartender The Bishops Arms
2026-02-27
The Bishops Arms Växjö är en gastropub, belägen i anslutning till Elite Stadshotellet. Här möts hotellgäster, stammisar, turister och livsnjutare för att avnjuta ett stort utbud av öl, vin och whisky tillsammans med god mat. Som medarbetare hos oss blir du en del av en arbetsplats där gemenskap, yrkesstolthet och glädje präglar vardagen.
Vi söker extrapersonal till sommaren med möjlighet till fortsatt arbete till höst. Tjänsten gäller servis och bartender med arbete främst kvällar och helger.
Passar dig som:
Har ett stort intresse för mat & dryck
Gillar att ge personlig service och skapa härlig stämning
Är ansvarstagande, stresstålig och flexibel
Trivs i ett högt tempo och i team
Erfarenhet är meriterande men rätt inställning och vilja att lära är minst lika viktigt.
Praktikaliteter:
Arbetstider: kvällar och helger
Omfattning: Extra
Start: enligt överenskommelse
För frågor om tjänsten kontakta: pubchef.vaxjo@bishopsarms.com
Sista dag att ansöka är Urval kommer att ske löpande, vi rekommenderar därför att du inte väntar med din ansökan!
Elite Hotels Of Sweden AB
Kungsgatan 6
351 04 VÄXJÖ
