Sommarjobb /Säsongsanställning
Servitörsjobb / Kalmar
vill du jobba i ett härligt team i sommar?
Udon thai restaurang söker engagerade och serviceinriktade sommarjobbare som vill vara med och bidra till en positiv upplevelse för våra matgäster.
Arbetet är varierande och passar dig som gillar ett högt tempo och att arbeta tillsammans med andra. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att vara :
• Lägga upp och servera mat
• Packa take-away-beställningar
• Förbereda råvaror, exempelvis hacka grönsaker
• Disk och städning
• Ge god service till våra gäster
Vi söker dig som:
• Är ansvarstagande, noggrann och stresstålig
• Har en positiv inställning och gillar att arbeta i team
• Kan arbeta flexibla tider, inklusive kvällar och helger
• Tidigare erfarenhet från restaurang samt god kännedom om den thailändska matkulturen är meriterande.
Vi erbjuder:
• Ett roligt och utvecklande sommarjobb
• Trevlig arbetsmiljö och härliga kolegor
• Introduktion och upplärning på plats
Språk som används i köket är svenska, thailändska och engelska.
Skicka din ansökan med kort presentation om dig själv märk ansökan "sommarjobb udon thai"
Sista dag att ansöka är 2026-03-21
E-post: freak_out91@hotmail.com
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "sommarjobb udon thai".
Detta är ett heltidsjobb.
Ryssbylundsvägen 4f
)
395 93 ROCKNEBY
Blomkvist Sornhung Henrik Jobbnummer
9753397