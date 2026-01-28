Sommarjobb receptionist 2026
Jobbet.se Sverige AB / Receptionistjobb / Jönköping Visa alla receptionistjobb i Jönköping
2026-01-28
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jobbet.se Sverige AB i Jönköping
, Värnamo
, Skövde
, Borås
, Motala
eller i hela Sverige
Om du vill du ha ett hyresgäst- och kundorienterat jobb ska du ta chansen att söka sommarjobb som receptionist hos oss på Vätterhem!
Tre av våra förvaltningskontor söker varsin receptionist till sommaren. Hos oss får du kollegor som bidrar till en positiv och trivsam arbetsmiljö. Rollen som receptionist innebär ett aktivt och utåtriktat arbete som inkluderar många sociala kontakter, alltifrån hyresgäster till kollegor från hela verksamheten.
Arbetsuppgifter:
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att besvara telefonsamtal, koppla vidare samtal till rätt medarbetare i företaget samt att ta emot besökare och leda dem vidare till rätt kontakt hos Vätterhem. Tjänsten innefattar även administrativa sysslor så som registrering och hantering av olika ärenden, posthantering, besvara mejl från kunder och nyckelhantering till entreprenörer.
Vi söker dig:
som har goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och skrift.
som är serviceinriktad, strukturerad, positiv och engagerad.
det är meriterande om du har erfarenhet av serviceyrken, god datorvana samt erfarenhet av Officepaketet.
Sommarjobbsveckorna på Vätterhem sträcker sig mellan v. 20 - 33 i olika perioder, beroende på område och arbetsuppgifter. Du arbetar måndag till fredag och arbetstiderna är klockan 07-16. I urvalsfrågorna på nästa sida får du kryssa i de veckor och de/det område du önskar att jobba inom.
Om du har frågor är du välkommen att kontakta: sommarjobb@vatterhem.se
OBS! Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem och hanterar inte ansökningar via mejl.
Urval sker löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt men senast den 31 mars 2026.
I denna rekrytering utförs bakgrundskontroller på de sökande som kallas till intervju.
Välkommen med din ansökan! Publiceringsdatum2026-01-28Kvalifikationer
Goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av serviceyrken
God datorvana
Erfarenhet av Officepaketet
Om arbetsgivaren - Vätterhem
Med engagemang och omtanke skapar vi hållbara och trygga stadsdelar där alla känner trivsel, gemenskap och framtidstro. Vätterhem äger, förvaltar och utvecklar moderna hem i Jönköpings kommun, med 9 045 lägenheter och cirka 260 verksamhetslokaler. Vi är Smålands största bostadsbolag med en omsättning på 793 miljoner kronor och över 87% nöjda hyresgäster.
Vår värdegrund "LUTA" - Långsiktighet, Utveckling, Trygghet och Ansvar - genomsyrar allt vi gör. Med en decentraliserad fastighetsskötsel och centraliserat huvudkontor, skapar vi delaktighet och effektivitet. Hos oss kan alla medarbetare påverka sitt arbete och företagets utveckling. Vi har olika roller men samma värde för bolaget. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobbet.se Sverige AB
(org.nr 556375-2822) Arbetsplats
Vätterhem Jobbnummer
9710241